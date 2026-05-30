En clausura Asamblea de Bolívar aprueba vigencias futuras para infraestructura deportiva

En el punto de comunicaciones se leyeron dos oficios: uno del gobernador Yamil Arana delegando a Susana Puerta, secretaria de planeación para asistir en su nombre a la clausura de sesiones extraordinarias y otro que delega a Ricardo Díaz, asesor de despacho como representante de la secretaria de infraestructura para este segundo debate del proyecto de ordenanza.

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Iniciado el orden del día, se pasó al segundo debate del proyecto de ordenanza “Por medio de la cual se autoriza al gobernador de Bolívar para comprometer vigencias futuras ordinarias, destinadas a financiar proyectos de inversión del plan de desarrollo “bolívar me enamora” 2024-2027 y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto busca garantizar la ejecución de dos escenarios deportivos: 1. Caimital por valor de $5.076 millones 2. Pinillos por valor de $8.506 millones. En la lectura del informe de ponencia se describió que este proyecto fue aprobado en su primer debate y, asimismo, se considera viable y conveniente en medida que, apuesta por la equidad territorial, es coherente con el Plan de Desarrollo y no afecta la sostenibilidad fiscal.

Terminada la lectura del informe de ponencia, la diputada Viviana Villalobos (Cambio Radical), propuso un receso para discutir los requisitos del proyecto debido a inquietudes presentadas por sus colegas. Finalizado el receso, Villalobos explicó que la conclusión acordada fue que este proyecto cumple con los requisitos legales: estar en el banco de programas, viabilidad técnica, concordancia con el Plan de Desarrollo, aprobado por el CONDFIS, poseer certificados de disponibilidad fiscal, cumplir con una apropiación mínima del 15% en esta vigencia y es totalmente compatible con el marco fiscal.

Posterior a esto, los diputados aprobaron que este proyecto pase a sanción gubernamental y se convierta en ordenanza departamental, su ponencia, título y articulado fueron aprobados con 14 votos a favor, en cuanto al preámbulo se aprobó por constitucionalidad.

En el punto de proposiciones y varios, la diputada Villalobos presentó una proposición para rendir homenaje y entregar la medalla de honor José Manuel Rodríguez Torices al Colegio Militar Almirante Colón por su trayectoria y calidad académica. Se delegó una comisión para hacer la revisión de hoja de vida y proceder con el reconocimiento conformada por los diputados Ballestas, De León y Villalobos.

Siguiendo con el orden del día, la presidenta de la Corporación, Sofía Ricardo (ASI), elevó unas palabras a la Duma departamental exaltando el trabajo y los logros alcanzados en este periodo de sesiones extraordinarias. De igual manera, comentó que en este periodo se estudiaron rigurosamente los proyectos de ordenanza correspondientes a ceder a título gratuito 139 predios en Magangué y Calamar, la incorporación de recursos al sector salud y comprometer vigencias futuras para la ejecución de proyectos de inversión del Plan de Desarrollo.

Por último, la delegada del Gobernador, Susana Puerta, expresó un discurso de clausura agradeciendo la labor de la Corporación para ofrecer soluciones a los retos que presenta el Departamento y que la articulación entre la Asamblea y la Administración es un factor clave para sacar adelante iniciativas que benefician y garantizan el bienestar de todos los bolivarenses.