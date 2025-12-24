Más de 855 policías garantizan seguridad y convivencia en Bolívar durante la Nochebuena

En desarrollo del Plan “Una Navidad con Propósito”, la Policía Nacional en el departamento de Bolívar, ante la alta afluencia de visitantes durante la temporada decembrina, ha dispuesto un dispositivo especial de más de 855 hombres y mujeres policías, con el fin de realizar un amplio despliegue de la oferta institucional en sitios turísticos, barrios de los 34 municipios y 7 corregimientos, fortaleciendo las acciones de prevención, control y acompañamiento a la ciudadanía.

La estrategia está orientada a mitigar los delitos de alto impacto, garantizar la convivencia y proteger la vida, por lo cual se mantiene presencia permanente en lugares de esparcimiento y reunión familiar. De igual manera, se adelantan operativos preventivos en las principales vías del departamento para reducir los siniestros viales, así como planes de registro y control en zonas urbanas y rurales. Paralelamente, se realizan verificaciones a establecimientos comerciales que expenden bebidas embriagantes, con el objetivo de prevenir intoxicaciones y promover el consumo responsable.

“Nuestro compromiso es que propios y visitantes disfruten una Nochebuena tranquila y segura. Por eso hemos dispuesto todas nuestras capacidades humanas y tegnologicas para acompañar a las familias, prevenir el delito y proteger la vida. Invitamos a la comunidad a vivir estas fiestas con responsabilidad, tolerancia y respeto”, afirmó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional hace un llamado especial a no manipular pólvora, especialmente en presencia de niños, niñas y adolescentes, y a disfrutar la Nochebuena en familia, resolviendo cualquier diferencia mediante el diálogo y la tolerancia.