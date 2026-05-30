Cayó alias “Chawalita” con 12 anotaciones judiciales

En una ofensiva contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, logran la captura de un presunto delincuente implicado en varios hurtos en la ciudad.

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Durante operativos de registro y control en la calle 48 del barrio La María, fue capturado alias ‘Chawalita’, de 31 años de edad, a quien le fue encontrado en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con dos cartuchos de igual calibre sin percutir.

De acuerdo a las investigaciones, el indiciado, presuntamente, sería el responsable de más de una docena de hurtos cometidos en cercanías al Mercado de Bazurto y barrios aledaños, en la modalidad de ‘raponazo’ y utilización de armas de fuego.

Así mismo, en cámaras de seguridad y videos grabados por ciudadanos a quedado registrado el actuar delincuencial de es actor recurrente en el mundo del hampa.

Al capturado le registran más de 12 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto calificado, fuga de presos, acceso carnal violento, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

En este momento avanzan las audiencias preliminares, donde se ha otorgado la legalidad a los procedimientos de captura, a la espera de las medidas de aseguramiento.

“En el marco de estos planes operativos, se han materializado 2.919 capturas por diferentes delitos, entre las cuales 330 por porte ilegal de armas de fuego y 445 corresponden a capturas por hurto”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.