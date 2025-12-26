Quemados con pólvora en el Atlántico: se elevan a 42 los casos

Un adulto quemado con polvora, a pesar de su prohibición.( Cortesía )

El Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública reportó que en el Atlántico se elevaron los casos de personas quemadas con pólvora a 42.

De esta cifra, 10 son menores y 32 adultos, superando los registros del año anterior, cuando para la misma fecha se reportaban 32 casos.

Nuevos casos en el Atlántico

La Secretaría de Salud del Atlántico informó que, tras la celebración de la Nochebuena, se registraron seis nuevos casos de personas lesionadas por pólvora, todos en el municipio de Soledad, entre los cuales se encuentra un menor de 11 años.

El reporte vuelve a encender las alertas sobre el uso irresponsable de estos elementos durante las festividades.

Llamado de las autoridades

La secretaria de Salud (e), Rosmery Wehedeking Páez, manifestó su preocupación debido a que la incidencia actual supera la del año anterior, cuando se registraban 32 casos a la misma fecha.

“Desde la Secretaría hacemos un llamado exhaustivo e insistente a toda la población atlanticense, a los mayores de edad, a los padres, que seamos responsables en el cuidado de nuestros hijos, de nuestros menores de edad a cargo que tengamos. Y a la población adulta en la concientización del manejo, que seamos responsables, que dejemos el manejo y el uso del material pirotécnico a personas que tengan experiencia. Y sobre todo recalcamos que no haya ingesta de alcohol unido al manejo de material pirotécnico”, dijo la funcionaria.

Ante este panorama, las autoridades de salud confirmaron que la red hospitalaria del departamento permanece en Alerta Amarilla, con el fin de garantizar la atención oportuna de cualquier emergencia.