Barranquilla pasó la Navidad sin personas lesionadas por pólvora

Barranquilla vivió una Navidad sin hechos que lamentar por el uso de pólvora. De acuerdo con el balance entregado por la Secretaría de Salud del Distrito, no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas por manipulación de estos artefactos durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, según el reporte consolidado a las 8:00 de la mañana.

La información fue recopilada por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Distrital (CRUE), tras verificar los reportes de toda la red hospitalaria pública y privada de la ciudad. Este seguimiento se realizó en el marco de la alerta amarilla en salud, vigente hasta el 18 de enero de 2026, debido a la temporada decembrina.

Reconocimiento al cuidado de los menores

La secretaria distrital de Salud, Stephanie Araujo Blanco, resaltó el comportamiento responsable de la ciudadanía, especialmente en la protección de niños, niñas y adolescentes durante las celebraciones. Señaló que este resultado refleja el impacto de los mensajes preventivos y del compromiso de las familias para evitar situaciones de riesgo asociadas al uso de pólvora.

Pese al balance positivo, la funcionaria reiteró el llamado a continuar las fiestas de fin de año sin pólvora, recordando que no existen artefactos inofensivos y que su uso indebido puede causar quemaduras graves, amputaciones, lesiones en ojos y oídos, afectaciones respiratorias e intoxicaciones. Asimismo, indicó que la Secretaría de Salud mantiene operativos de inspección, vigilancia y control en establecimientos que expenden alimentos y bebidas alcohólicas, con el fin de garantizar unas celebraciones seguras para todos los barranquilleros.