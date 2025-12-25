Capturan en Soledad a hombre que era buscado por presunto homicidio

La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó en el municipio de Soledad a un hombre de 40 años requerido por la justicia por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado. La acción se llevó a cabo en el marco del Plan Navidad “Una Navidad con Propósito”, que busca fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir delitos durante la temporada decembrina.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio Villa Estadio, durante labores de patrullaje y verificación de antecedentes. Los uniformados identificaron al hombre y, al consultar sus datos en el dispositivo tecnológico institucional, confirmaron que tenía una orden de captura vigente por los delitos antes mencionados.

Tras la verificación, el sujeto fue detenido de inmediato y trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Soledad, donde quedó a disposición de la autoridad competente para responder por los cargos en su contra.

“Estos resultados obedecen al trabajo permanente de nuestros uniformados en los diferentes barrios, permitiendo identificar y capturar a personas requeridas por la justicia, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos”, dijo el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.