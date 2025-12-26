Precio del dólar en Venezuela HOY, 26 de diciembre, según reporte del BCV: ¡Gran incremento!

En Venezuela el 2026 llegó antes de lo esperado, puesto que Nicolás Maduro, actual presidente de aquella nación, decretó que el país, ya estaba dentro del nuevo año sin alinearse al calendario ya existente en el mundo. Si bien esto ha generado varias reacciones en el internet, lo que menos preocupa es eso, puesto que, desde hace ya varios meses, la crisis diplomática que atraviesa Venezuela se ha transformado en todo un reto, debido a los constantes cruces y rifirrafes entre este gobierno y el de los Estados Unidos.

Con las recientes incautaciones de crudo venezolano en alta mar y las graves acusaciones de Donald Trump hacia Maduro, señalándolo de ser el líder del narcotráfico en Latinoamérica y a su vez, de ser uno de los mayores tiranos y dictadores de la región. Cosa que, el mismo presidente Maduro, ha intenta negar en varias ocasiones.

Por otro lado, con el reciente Nobel de la Paz, María Corina Machado, opositora venezolana, quien ha condenado y denunciado lo que ocurre en Venezuela bajo el régimen de Maduro, ha provocado que las reacciones y medidas de EE. UU. se encrudezcan cada vez más. Hasta el momento, Trump no ha brindado declaraciones acerca de si realmente habrá una invasión o no, puesto que, por ahora, solo ha hecho algunos acercamientos hacia los límites marítimos de Venezuela.

Precio del dólar en Venezuela BCV

La entidad financiera que se encarga de presentar la cotización del dólar durante el día, es el Banco Central de Venezuela. Esto lo realizan en una tabla que actualizan a diario.

Es así que, el precio del dólar en Venezuela HOY, 26 de diciembre, se estableció en 291,35240000 bolívares. Representando un alza enorme en comparación de la última actualización que se tuvo, puesto que el 23 de diciembre, se llegó a cotizar en 288,4494 bolívares.

De igual manera, el Banco Central no solo presenta el precio del día del dólar en el territorio bolivariano, sino que también, se encarga de mostrar la cotización de otras divisas, siendo estas, las siguientes:

Euro: 342,93634242 bolívares.

342,93634242 bolívares. Yuan chino: 41,45889718 bolívares.

41,45889718 bolívares. Lira turca: 6,81526081 bolívares.

6,81526081 bolívares. Rublo ruso: 3,72661563 bolívares.

A cómo está el dólar hoy en Colombia

A diario, el Banco de la República, mediante la Tasa Representativa del Mercado, mejor conocida por sus siglas TRM, se establece a diario la cotización del dólar. Es así que, para el día de hoy, viernes 26 de diciembre, el precio del dólar en Colombia está sobre los $3.706 pesos colombianos.

Esto representa una caída significativa que aproxima cada vez más al dólar a cotizarse por debajo de los $3.700 pesos. De esta manera se logra visualizar que en Colombia, el dólar tiende a tener caídas relevantes a lo largo de las semanas, es por ello que el TRM del Banco de la República, hace actualizaciones diarias.

