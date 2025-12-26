¡Importante caída! Precio del dólar en Colombia HOY, 26 de diciembre, según Banco de la República

El precio del dólar continúa en la tendencia a la baja que se ha evidenciado durante esta semana, durante la cual, logró disminuir cerca de $150 pesos colombianos. Gracias a esto, el valor de la divisa norteamericana volvió a establecerse en uno de los precios más bajos que se han visto durante 2025, y a su vez, de los más bajos en los últimos 4 años.

Para el día de hoy, el dólar habría presentado una gran caída de $53 pesos colombianos frente a la apertura del 24 de diciembre, y relacionado con esto, según la información revelada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar para hoy, 26 de diciembre, sería de $3.706 pesos colombianos.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

Para este 26 de diciembre, la cotización de la compra y venta de dólares en las principales ciudades del país se estableció de la siguiente manera, teniendo en cuenta que esto depende de lo fijado por el Banco de la República para el día, y adicional, también influye la casa de cambio a la que se recurra:

Bogotá D.C. — Compra: $3,718 | Venta: $3,838

Medellín — Compra: $3,639 | Venta: $3,796

Cali — Compra: $3,685 | Venta: $3,855

Cartagena — Compra: $3,600 | Venta: $3,850

Cúcuta — Compra: $3,710 | Venta: $3,750

Pereira — Compra: $3,660 | Venta: $3,780

Ataque al Estado Islámico en Nigeria

A principios del mes de noviembre, Estados Unidos declaró a Nigeria como un país que les generaba especial preocupación, esto debido a que en su territorio, la población cristiana se encontraba bajo un riesgo latente, pues según aseguró el gobierno de EE.UU., terroristas del Estado Islámico estaban atacándolos de manera indiscriminada.

Por esta razón, luego de la denominación que se le otorgó al país africano, la administración de Donald Trump aseguró que tomaría medidas, sin embargo, no fue hasta el día de ayer, luego de casi mes y medio, que las fuerzas armadas del país norteamericano llevaron a cabo lo que se denominó como un “potente y letal ataque”.

Ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria

Frente a estas operaciones, Trump aseguró por medio de su red social “Truth” que esta gran operación que tenía como objetivo acabar con la “escoria terrorista”, se trató de numerosos ataques que resultaron efectivos. Adicionalmente, el ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama, posteriormente aseguró que tales operaciones se habían realizado de manera conjunta.

A pesar de que se dieron a conocer diferentes videos donde se evidenció el lanzamiento de misiles, no se hizo público cuáles fueron los objetivos específicos atacados, pero a pesar de esto, no se descartó la posibilidad de realizar más operaciones en contra del Estado Islámico, quienes han sido acusados de perpetrar un “genocidio” contra los cristianos en dicha región.

