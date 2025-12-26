Venezuela: Casa Blanca ordena a fuerzas militares de EE. UU. concentrarse en “cuarentena” petrolera

La directriz, revelada por un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato, establece que las fuerzas militares deberán enfocarse casi exclusivamente en hacer cumplir las sanciones energéticas contra Venezuela, limitando el transporte y la comercialización de su petróleo. Aunque Washington no descarta de manera definitiva el uso de la fuerza, el énfasis actual está puesto en el impacto económico de las medidas restrictivas.

“El objetivo es utilizar primero la presión económica mediante la aplicación de sanciones para alcanzar el resultado que busca la Casa Blanca”, explicó el funcionario, al señalar que la estrategia apunta a forzar concesiones políticas por parte del Ejecutivo venezolano. En ese sentido, afirmó que las acciones emprendidas hasta ahora han generado una presión “enorme” sobre Maduro y que, de mantenerse el bloqueo, Venezuela podría enfrentar una “calamidad económica” hacia finales de enero si no se producen cambios sustanciales.

La orden podría reducir la posibilidad de ataques terrestres estadounidenses, al menos en el corto plazo, una opción que el presidente Donald Trump ha mencionado reiteradamente en sus declaraciones públicas sobre Venezuela. Sin embargo, la administración mantiene abiertas todas las alternativas, en un contexto de creciente tensión en el Caribe.

Despliegue militar y control marítimo

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. No obstante, el gobierno de Caracas ha denunciado esta presencia como una amenaza directa a su soberanía y como parte de una estrategia de presión para provocar un cambio de régimen.

En las últimas semanas, esa estrategia se tradujo también en acciones concretas contra el comercio petrolero venezolano. Washington confiscó al menos dos buques que transportaban crudo de origen venezolano, tras anunciar un bloqueo total a las embarcaciones sancionadas que realicen viajes desde o hacia el país sudamericano. Estas medidas refuerzan la llamada “cuarentena” energética, que se ha convertido en el principal instrumento de presión de la Casa Blanca.

Respaldo de Rusia y cruce diplomático

Frente a este escenario, el gobierno venezolano ha buscado respaldo internacional. El canciller Yván Gil agradeció públicamente a Rusia por su apoyo ante lo que calificó como “amenazas” y “acciones belicistas” de Estados Unidos en el Caribe. A través de un mensaje difundido en Telegram, Gil expresó el reconocimiento “en nombre del presidente Nicolás Maduro” y destacó el “apoyo inquebrantable” de Moscú en la defensa de la soberanía venezolana.

Según el jefe de la diplomacia venezolana, el respaldo ruso contribuye a la preservación de la zona de paz en el Caribe y a la promoción de la estabilidad económica, política y social en la región, en medio de un contexto marcado por sanciones, despliegues militares y tensiones diplomáticas crecientes.

Rusia, por su parte, condenó de forma explícita las acciones de Estados Unidos en torno a Venezuela. La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, afirmó que Moscú “condena enérgicamente” lo que considera intentos de desestabilización y exigió “estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo”.

La decisión de Washington consolida una fase de máxima presión económica como principal instrumento frente a Caracas, en un contexto marcado por sanciones reforzadas, despliegue militar y cruces diplomáticos. Aunque la Casa Blanca insiste en que la vía militar no está descartada, el énfasis en la “cuarentena” petrolera sugiere una apuesta por el desgaste económico y político del gobierno de Nicolás Maduro, con efectos que podrían redefinir el pulso interno en Venezuela y el equilibrio de seguridad en el Caribe y en América Latina.

