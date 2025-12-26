Nuevo feminicidio en Antioquia: una mujer fue asesinada por su esposo en Betulia en Navidad

Betulia, Antioquia

Un nuevo caso de feminicidio se registró en el municipio de Betulia, en el suroeste antioqueño, durante la madrugada del 25 de diciembre. La víctima fue identificada como Liliana Marcela Cano Herrera, quien habría sido asesinada por su compañero sentimental durante una discusión familiar.

Según el reporte oficial, la mujer fue atacada con arma cortopunzante, recibiendo dos heridas en el pecho que le causaron la muerte de manera inmediata.

Tras la agresión, personas que se encontraban cerca intentaron auxiliar a la víctima, lo que derivó en un forcejeo, durante el cual el presunto agresor, identificado como Jhojan Darío Guerra García, oriundo de Bello, resultó herido. Sin embargo, logró huir del lugar antes de la llegada de las autoridades.

14 horas después, en coordinación con la Fiscalía de Concordia y en el marco de la estrategia “Actuando por Antioquia”, la Policía Nacional logró la captura del hombre por el delito de feminicidio agravado.

El hoy capturado y responsable de la muerte de Liliana Marcela Cano, registraba una anotación judicial previa por violencia intrafamiliar agravada.

Hasta octubre de este año, 86 mujeres habían sido asesinadas en el departamento de Antioquia, una cifra con disminución al mismo período del 2024, cuando se reportaron 116 muertes violentas a mujeres.