Investigan muerte de una mexicana en apartamento de renta corta en El Carmen de Viboral

El Carmen de Viboral, Antioquia

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de una mujer de nacionalidad mexicana, registrada la noche del 24 de diciembre en un alojamiento de renta corta ubicado en el barrio Centro del municipio de El Carmen de Viboral, en el oriente de Antioquia. La víctima fue identificada como Ana Carolina Herrera Torres, de 26 años.

De acuerdo con el reporte oficial, la joven se encontraba celebrando su aniversario con su pareja sentimental, Juan Eduardo de la Cabada Avilés, de 36 años, ambos residentes en Cancún, Quintana Roo (México).

Según el testimonio entregado por el hombre a las autoridades, dejó a su pareja en el jacuzzi del inmueble y, al regresar, la encontró con dificultades para respirar. Indicó que intentó prestarle primeros auxilios y, al no lograr reanimarla, se comunicó de inmediato con la Policía.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el fallecimiento estaría asociado a un paro cardiorrespiratorio. Durante la inspección del inmueble se reportó el hallazgo de sustancias estupefacientes; sin embargo, en la inspección técnica al cadáver no se evidenciaron signos visibles de violencia.

Avances en las investigaciones

Este hallazgo hace parte del proceso investigativo que adelantan las autoridades judiciales, con el fin de establecer con certeza las causas de la muerte de la ciudadana extranjera.

En lo que va de 2025, más de 24 ciudadanos extranjeros han fallecido en el Valle de Aburrá, en hechos que continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades.