Incendio por pólvora dejó tres niños en UCI en Medellín durante la madrugada de Navidad

Medellín, Antioquia

Un incendio domiciliario ocurrido en la madrugada de este 25 de diciembre dejó tres menores de edad gravemente lesionados en el sector de Granizal, nororiente de Medellín. La emergencia, según informó el alcalde Federico Gutiérrez, habría sido ocasionada por un volador de pólvora que cayó sobre una vivienda, generando una conflagración que afectó a toda una familia.

De acuerdo con el reporte oficial, la llamada de emergencia ingresó a la línea 123 a las 2:49 a. m., alertando sobre el incendio en una casa ubicada en la carrera 38 con calle 104. Dos tripulaciones de Bomberos Medellín, en articulación con el DAGRD, atendieron la situación. El balance preliminar indica cinco personas lesionadas, entre ellas tres menores de 6, 8 y 11 años, quienes permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI) debido a la prolongada exposición al humo.

El mandatario distrital detalló que la mujer adulta fue dada de alta, mientras que el hombre adulto continúa en observación médica. En paralelo, el equipo técnico del Distrito evalúa las afectaciones estructurales de la vivienda, y los equipos sociales de la Medellín brindan acompañamiento a las personas afectadas.

En su mensaje publicado en la red social X, el alcalde advirtió que este es el cuarto incendio registrado en diciembre relacionado con pólvora y globos de mecha, y reiteró un llamado urgente a la ciudadanía. “El uso irresponsable de pólvora pone en riesgo la vida, especialmente la de niños y niñas. Prevenir estos hechos está en manos de todos”, señaló Gutiérrez, insistiendo en que el autocuidado y la responsabilidad colectiva son claves para evitar nuevas tragedias durante la temporada decembrina.