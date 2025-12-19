Luis Díaz palpita duelo ante Portugal: “Tienen a uno de los mejores del mundo, Cristiano Ronaldo”

Luis Díaz es, junto a James Rodríguez, los principales referentes y figuras de la Selección Colombia de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El extremo guajiro atraviesa un gran momento actualmente en el Bayern Múnich.

El extremo guajiro, en diálogo con The Guardian, expresó su emoción por lo que va a ser este certamen, destacando el crecimiento que ha tenido el equipo de la mano del argentino Néstor Lorenzo.

“Estamos muy emocionados por el Mundial. Hemos tenido un gran proceso (para llegar hasta allí) con el profesor Néstor Lorenzo desde que llegó y creo que hemos crecido mucho. Hemos jugado buenos partidos, hemos aprendido cosas positivas y también negativas. Malas y buenas. Y ahora ven un equipo feliz, muy tranquilo, muy unido, que persigue el mismo objetivo, y eso me encanta. También veo que nuestra afición, nuestra gente, comparte el mismo sentimiento”, comentó.

Por otro lado, Lucho también se refirió al duelo con Portugal en la última fecha del Grupo K, un partido que ha generado revuelo en propios y extraños, siendo el juego con más solicitudes de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

“Va a ser increíble. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano Ronaldo. También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha, ellos tienen a Bruno Fernandes... Va a ser un partido muy disputado. Hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier selección, así que obviamente buscaremos la victoria”, comentó al respecto.

Colombia debutará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el próximo 17 de junio, cuando se enfrenta a Uzbekistán en el mítico estadio Azteca de Ciudad de México.