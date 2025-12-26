Fiscalía imputa a exdirector seccional del Atlántico por presunto fraude procesal

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de fraude procesal al exdirector de la Seccional Atlántico, William Fernando Orlando Jaiquel, por presuntamente inducir en error a la administración pública con el fin de obtener un beneficio indebido dentro del concurso de méritos 2024 de la entidad.

Según la investigación, el exfuncionario habría presentado información contraria a la realidad para lograr que su cargo fuera excluido de la convocatoria pública, utilizando de manera irregular una acción afirmativa destinada a proteger a personas con la condición de padre cabeza de familia.

Presunta utilización indebida de acción afirmativa

De acuerdo con el ente acusador, Jaiquel habría acreditado, mediante una declaración jurada, que era padre cabeza de familia, condición que no cumplía, con el propósito de que el ID de su empleo, como fiscal delegado ante jueces del circuito especializado, no fuera incluido entre los cargos ofertados en el concurso de méritos.

La Fiscalía sostiene que esta maniobra llevó a que funcionarios del área administrativa de la entidad tomaran la decisión de excluir el cargo, al confiar en la veracidad de la información suministrada.

Investigación y gravedad de los hechos

La investigación es adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien estableció que el entonces director seccional no cumplía con la condición alegada y que, con su actuar, obtuvo un beneficio indebido.

La gravedad de los hechos, según la Fiscalía, se ve acentuada por la calidad de funcionario judicial del procesado, así como por su experiencia y la posición de dirección, confianza y responsabilidad que ocupaba al momento de los hechos.

No aceptación de cargos

Durante la audiencia correspondiente, William Fernando Orlando Jaiquel no aceptó el cargo de fraude procesal imputado por la Fiscalía General de la Nación.