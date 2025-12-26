Contraloría ordena suspensión de tres meses contra el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams

La Contraloría Departamental del Atlántico ordenó la suspensión inmediata del alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams Chams, por un periodo inicial de tres meses, en el marco de investigaciones fiscales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

La medida cautelar, expresa el documento, busca garantizar la transparencia del proceso auditor en curso y proteger el patrimonio del municipio mientras avanzan las actuaciones del ente de control.

Hallazgos y convenios bajo la lupa

La suspensión se origina tras una auditoría que detectó un presunto detrimento patrimonial superior a los 700 millones de pesos, relacionado con varios convenios celebrados durante la vigencia 2024 como las actividades deportivas y preservación de la Villa Olímpica, por $1.203 millones; Celebración del mes de la niñez, por $780 millones; convenio para el bienestar de miembros la Policía Nacional, por $260 millones y las fiestas patronales del corregimiento de La Peña, por $234 millones.

Adicionalmente, la Contraloría evidenció la omisión en el reporte de contratos de obra ejecutados bajo la figura de urgencia manifiesta, por un valor superior a $2.400 millones, así como la falta de registro de un empréstito con Findeter por $21.000 millones.

Presunta obstrucción al control fiscal

Otro de los factores determinantes fue la presunta obstrucción al ejercicio del control fiscal. El ente de control señaló que la administración municipal atendió de manera parcial o no respondió a más de tres requerimientos de información. Incluso, un contratista aseguró que la firma que aparece en un certificado de disponibilidad de recursos no le pertenece, hecho que es objeto de verificación.

La decisión fue notificada al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien, deberá hacer efectiva la suspensión de forma inmediata.

La medida se suma a otras decisiones que el organismo de control ha tomado contra Chams. Entre ellas, una multa cercana a 12 millones de pesos, tras determinar que la administración municipal no entregó de manera oportuna y completa la información requerida durante una auditoría de cumplimiento realizada en 2024.

Asimismo la Contraloría abrió procesos de responsabilidad fiscal por más de $4.241 millones relacionados con una obra de alcantarillado en el barrio Evaristo Sourdis.