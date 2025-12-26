Actualidad

Defensoría hace un llamado a grupos armados ilegales a cesar combates en el Catatumbo

“Se han recrudecido los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33, en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander”, indicó la Defensoría.

Iris Marín, Defensora Nacional del Pueblo. Créditos: Defensoría Nacional del Pueblo.

Juan Carlos González

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al ELN y las disidencias del Frente 33 a cesar los enfrentamientos en la Gabarra, en Tibú, Norte de Santander, que ya han dejado más de 250 personas desplazadas.

“Pedimos a los grupos armados cesar de inmediato los combates y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona”, señaló la entidad.

Según la entidad, esta situación ha generado que varios habitantes de esta región se mantengan refugiados del fuego y artefactos explosivos en una escuela de la zona. Varias familias huyen del Catatumbo con menores de edad.

“Adicionalmente, hemos recibido información de personas que se encuentran heridas y requieren atención médica urgente. La situación ha sido analizada conjuntamente con las instituciones para disponer de protección y atención humanitaria”, afirma la Defensoría.

Por su parte, la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, pidió “respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo”.

Márquez pidió a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional brindar apoyo “humanitario inmediato y atención integral a las familias afectadas" y adoptar medidas “reales y efectivas” para prevenir los desplazamientos de campesinos.

