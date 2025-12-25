250 personas desplazadas en navidad tras combates del ELN y disidencias de ‘Calarcá’ en Catatumbo

Fueron 250 personas que llegaron a Cúcuta y Ocaña tras salir de sus hogares a causa del pánico que provocan los nuevos enfrentamientos entre grupos armados del ELN y disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Bajo este panorama, cerca de 6.000 personas están en riesgo de confinamiento y desplazamiento por los enfrentamientos según informó el Consejo Noruego para Refugiados.

La ONG activó su respuesta de emergencia y lanzó un llamado urgente al Estado colombiano para que garantice protección y asistencia humanitaria inmediata, así como a los actores armados para que respeten a la población civil.

Según cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), se estima que este año 200.000 personas habrían sido afectadas por el escalamiento del conflicto en esos municipios.

Crisis en el Catatumbo

La región, ubicada en el departamento de Norte de Santander, atraviesa desde mediados de enero una grave crisis humanitaria causada por la disputa entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, quienes se enfrentan por el control territorial y de las economías ilícitas.

Esta confrontación ha dejado cerca de un centenar de personas muertas y ha provocado el desplazamiento forzado de miles de campesinos, muchos de los cuales no han podido regresar a sus tierras debido a la persistencia de la violencia.

“Las personas que habitan en la región del Catatumbo tienen miedo de los combates entre grupos armados organizados. Cientos se están desplazando para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente”, afirmó el director del NRC en Colombia, Giovanni Rizzo.

El directivo también alertó que el número de personas afectadas podría aumentar en los próximos días si no se garantiza la protección de la población civil.

De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, los desplazados recientes provienen principalmente de los municipios de Tibú y El Tarra.

¿Cómo se conforma el Catatumbo?

El Catatumbo está conformado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. A pesar de su riqueza en recursos naturales, la región presenta altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo, y desde hace décadas ha sido escenario de disputas entre grupos armados ilegales.

Ante este panorama, el NRC hizo un llamado urgente al Estado colombiano para que garantice la protección y la asistencia humanitaria inmediata a las comunidades afectadas, y exhortó a los grupos armados a respetar a la población civil.