Un nuevo ataque con drones en el Catatumbo deja una mujer gravemente herida

Organizaciones sociales le están solicitando a los grupos armados habilitar el paso humanitario para trasladar a la herida.

Dron | Foto: GettyImages / Richard Newstead

A través de videos, comunidades catatumberas dieron a conocer un nuevo atentado con drones que deja como saldo una mujer gravemente herida en sus extremidades.

Su brazo derecho, piernas y espalda se vieron comprometidas con este ataque terrorista en medio de las acciones violentas que no cesan en el Catatumbo.

Nuevamente el día de hoy se vuelve a presentar varios ataques con drones en la región del Catatumbo donde desafortunadamente hay civiles gravemente heridos”, explicó Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

Agregó que “en la población hay una preocupación y un temor inminente de dar a conocer esta información. Nos preocupa en gran manera que un día como hoy, 24 de diciembre, esté sucediendo estos hechos en el territorio, que no paran y más aún cuando las organizaciones ilegales en el territorio han anunciado este cese al fuego”.

Desde la Asociación Nacional de Víctimas le están solicitando a los grupos armados habilitar el paso humanitario para esta persona, para que llegue pronto a un centro médico, teniendo en cuenta la gravedad de sus heridas.

Se presume que puede haber más personas heridas en este sector.

