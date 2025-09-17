Avanza proceso de extradición de “Pipe Tuluá”, líder de La Inmaculada en el Valle del Cauca

JUSTICIA

El trámite de extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, mejor conocido como “Pipe Tuluá”, líder de la banda criminal La Inmaculada que delinque en el Valle del Cauca, avanza en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Lo último es que el magistrado Gerson Chaverra decretó una serie de pruebas en su caso. La Sala determinó negar varias solicitudes de la Defensa del criminal que buscaban frenar este proceso.

Le puede interesar Atención: Juzgado decreta medida cautelar que ordena levantar bloqueos en Hidroeléctrica El Guavio

Entre una de las pruebas, la defensa indicó sobre un nexo entre Marín Silva y las FARC-EP, por tal motivo, pedía revisar si en la JEP había algún tipo de admisión a esta jurisdicción.

Pues la Corte determinó que no se logró argumentar dicho vínculo, en ese sentido tildó de abstracta la solicitud.

“No queda camino diferente a la Sala que negar dicha solicitud probatoria, no sin antes clarificar que la argumentación que hizo la defensa, consistente en que se debe privilegiar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las eventuales víctimas del accionar de los grupos armados al margen de la ley es abstracta y carente de las exigencias antes señaladas“, dijo la Corte Suprema de Justicia.

También la defensa indicaba un posible caso de “homonimia” o de que se estuviera requiriendo en extradición a la persona incorrecta.

Sobre este punto el magistrado aseguró que ya cuentan con informe de este año que verifica la identidad del sujeto.

“Se realizó confrontación dactiloscópica, concluyéndose que: «SE VERIFICA que la IDENTIDAD de la persona a quien corresponden las impresiones que obran en el ítem 8.1. “tarjeta decadactilar” es: MARÍN SILVA ANDRÉS FELIPE, identificado con el Número de Documento (NUIP) 1,116,260,187», al igual que el informe de la vista detallada de la consulta, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil y la tarjeta decadactilar del requerido", indica el auto de la Corte.

Por otro lado, la Sala de Casación sí concedió que la Fiscalía General de la Nación realice una verificación en sus bases de datos sobre la existencia de procesos penales en contra de Marín Silva.

Recordemos que “Pipe Tuluá” es requerido en extradición a Estados Unidos por los delitos de «tráfico de drogas ilícitas» y «concierto para delinquir» ante la Corte para el Distrito Este de Texas.