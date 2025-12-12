Refuerzo policial y militar en el centro del Valle tras aval de extradición de alias ‘Pipe Tuluá’

Las autoridades reforzaron la seguridad en Tuluá y en varios municipios del centro del Valle del Cauca luego de que el Gobierno nacional autorizara la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, señalado cabecilla de la banda criminal La Inmaculada.

El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, confirmó que se activó un despliegue conjunto entre la Policía Valle y tropas de la Tercera Brigada del Ejército.

“El departamento de Policía Valle, en conjunto con tropas de la Tercera Brigada, estarán haciendo presencia permanente en el municipio. Se reforzarán todos los controles en coordinación con la Alcaldía para garantizar la seguridad de los tulueños en este mes de diciembre”, señaló el funcionario.

El escenario también ha reavivado el debate sobre la posibilidad de instalar acercamientos o mesas de diálogo con La Inmaculada. Al respecto, Londoño fue enfático: “Abrir una mesa de diálogo en plena época electoral, a seis meses de terminar el gobierno, no nos parece conveniente. Las anteriores no han dado resultados. No hay sometimiento, no hay desarticulación y el piso jurídico no está claro”, afirmó.





Quién es alias ‘Pipe Tuluá’

Marín Silva es considerado uno de los jefes criminales más peligrosos del centro del Valle. Las autoridades lo señalan de estar detrás de la reciente ola de asesinatos de guardias del INPEC en distintas ciudades del país.

La justicia de Estados Unidos lo requiere por dos cargos relacionados con narcotráfico:

Cargo 1: Concierto para distribuir y poseer cocaína con intención de distribución.

con intención de distribución. Cargo 2: Concierto para traficar y distribuir cocaína, a sabiendas de que sería enviada ilícitamente a territorio estadounidense.

Con la autorización de extradición, las autoridades mantienen un esquema de seguridad ampliado para prevenir eventuales retaliaciones y garantizar la tranquilidad en la región.