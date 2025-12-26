Aumentan a 800 los quemados en todo el país, 267 son menores de edad

El Instituto Nacional de Salud, entregó el último reporte de lesionados con pólvora en todo el país, entre el 1 y 25 de diciembre 2025, se han notificado 825 casos de lesionados por pólvora en todo el territorio nacional, lo que muestra una variación del 5,1 % con respecto al mismo corte en la temporada 2024.

Del total de casos, 267 corresponden a menores de 18 años, y de estos, 29 se encontraban con adultos bajo el efecto del alcohol. Informaron que a la fecha no se han notificado fallecimientos asociados a estas lesiones.

Antioquia es el departamento que presenta mayor número de quemados

De acuerdo con el balance entregado por el Instituto, los casos han sido notificados así:

Antioquia 119 casos

Norte Santander 48

Cauca 45

Atlántico 42

Cundinamarca 41

Nariño 31

Valle 30

Santander 27

Córdoba 26 casos

Caldas 26 casos

Tolima 26 casos

Bogotá reporta 70 lesionados con pólvora

Las ciudades principales presentan los siguientes casos:

Bogotá 70 lesionados

Medellín 57

Cúcuta 24

Armenia 13

Ibagué 11

Pereira y Neiva 10 cada ciudad

En cuanto al principal tipo de lesión es la quemadura, seguido de la laceración. Los artefactos principalmente asociados a estas lesiones son los totes, seguidos de otros y en tercer lugar se encuentran voladores. Para la temporada actual se han notificado 5 casos de intoxicaciones por fósforo blanco.

Antioquia llega a 131 lesionados por pólvora y unidades de quemados están al 100 %

La Gobernación de Antioquia alertó sobre el incremento de lesiones por pólvora durante las celebraciones de Navidad, luego de confirmar que en menos de 18 horas se presentaron 12 nuevos casos, según reportes de la Secretaría de Salud e Inclusión Social validados por el Instituto Nacional de Salud. Con este balance, el departamento supera las cifras del mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaban 104 lesionados.

Los nuevos casos se registraron en municipios como Medellín, Cáceres, Yondó, Yolombó, Angostura, San Pedro de los Milagros, Rionegro, Itagüí y Segovia. Entre los afectados hay varios menores de edad, algunos de ellos lesionados mientras observaban la quema de pólvora, lo que vuelve a encender las alarmas sobre los riesgos incluso para quienes no manipulan directamente estos artefactos.

Menores y observadores, entre los nuevos casos

En Medellín se reportaron tres lesionados, entre ellos un menor de 12 años y otro de 16 años, ambos heridos mientras observaban la quema de papeletas. Situaciones similares se presentaron en Angostura y Segovia, donde adultos resultaron con quemaduras de segundo grado pese a no manipular pólvora.

En municipios como Cáceres, Yondó, Yolombó, Itagüí y Puerto Triunfo, las autoridades confirmaron lesiones de mayor gravedad asociadas a la manipulación directa de voladores y otros artefactos pirotécnicos, con quemaduras de segundo y tercer grado, principalmente en manos y rostro.

UCI de quemados al límite en Antioquia

La Secretaría de Salud confirmó que, a la fecha, las unidades de quemados para adultos y niños en Antioquia se encuentran al 100 % de ocupación, un escenario que preocupa a las autoridades por la capacidad de respuesta ante nuevos casos durante el cierre de las festividades de fin de año.

Aunque no se han reportado intoxicaciones por fósforo blanco ni metanol, el sistema de salud enfrenta una alta presión asistencial derivada de este tipo de lesiones, muchas de ellas prevenibles.