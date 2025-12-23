A 17 subió el número de quemados con pólvora en el Tolima: la mayoría en estado de embriaguez

En el Tolima 35 personas se han quemado con pólvora este diciembre. / Archivo Caracol Radio

Tolima

Con dos nuevos casos reportados en los municipios de Fresno y Ataco, el departamento del Tolima llegó a un total de 17 personas quemadas con pólvora en lo corrido del mes de diciembre de 2025, de las cuales cuatro corresponden a menores de edad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), los dos casos más recientes corresponden a mayores de edad que se encontraban en estado de embriaguez mientras manipulaban pirotecnia.

Los 17 quemados en el departamento se distribuyen así: 8 en Ibagué, 2 en Fresno y 1 en Ataco, El Espinal, Herveo, Líbano, Planadas, Rovira y San Antonio. De los 17 casos, 10 corresponden a adultos en estado de embriaguez, es decir, cerca del 60 %.

Uno de los casos más recientes y estremecedores es el reportado en el corregimiento Bilbao, en Planadas, donde un menor de apenas 7 años sufrió quemaduras de segundo grado con pólvora que era manipulada por otros menores en este centro poblado.

“El niño se encontraba con el papá, le pidió dinero para ir a comprar dulces y, cuando iba en el trayecto hacia la tienda, había otros niños jugando con pólvora. En ese momento explotó y le cayó en las manos”, contó Rubén Pérez, director de Salud de Planadas.

El funcionario agregó que, por fortuna, el menor no tuvo que ser hospitalizado ni remitido a un centro médico de mayor complejidad, ya que fue atendido en el puesto de salud local de Bilbao.

Pese a estos nuevos casos, el Tolima reporta una reducción del 15 % en la cantidad de personas quemadas con pólvora en comparación con el mismo periodo del año 2024.