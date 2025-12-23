Ibagué

A 17 subió el número de quemados con pólvora en el Tolima: la mayoría en estado de embriaguez

Los nuevos casos registrados en Ataco y Fresno corresponden a mayores de edad, quienes se quemaron mientras se encontraban en estado de embriaguez.

En el Tolima 35 personas se han quemado con pólvora este diciembre.

En el Tolima 35 personas se han quemado con pólvora este diciembre. / Archivo Caracol Radio

Con dos nuevos casos reportados en los municipios de Fresno y Ataco, el departamento del Tolima llegó a un total de 17 personas quemadas con pólvora en lo corrido del mes de diciembre de 2025, de las cuales cuatro corresponden a menores de edad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), los dos casos más recientes corresponden a mayores de edad que se encontraban en estado de embriaguez mientras manipulaban pirotecnia.

Los 17 quemados en el departamento se distribuyen así: 8 en Ibagué, 2 en Fresno y 1 en Ataco, El Espinal, Herveo, Líbano, Planadas, Rovira y San Antonio. De los 17 casos, 10 corresponden a adultos en estado de embriaguez, es decir, cerca del 60 %.

Uno de los casos más recientes y estremecedores es el reportado en el corregimiento Bilbao, en Planadas, donde un menor de apenas 7 años sufrió quemaduras de segundo grado con pólvora que era manipulada por otros menores en este centro poblado.

“El niño se encontraba con el papá, le pidió dinero para ir a comprar dulces y, cuando iba en el trayecto hacia la tienda, había otros niños jugando con pólvora. En ese momento explotó y le cayó en las manos”, contó Rubén Pérez, director de Salud de Planadas.

El funcionario agregó que, por fortuna, el menor no tuvo que ser hospitalizado ni remitido a un centro médico de mayor complejidad, ya que fue atendido en el puesto de salud local de Bilbao.

Pese a estos nuevos casos, el Tolima reporta una reducción del 15 % en la cantidad de personas quemadas con pólvora en comparación con el mismo periodo del año 2024.

