Barranquilla registra incremento del 52% en quemados con pólvora durante diciembre

Gobierno del Valle pide a las autoridades de cada municipio acatar el decreto en el que se pide a los alcaldes adoptar medidas para prohibir la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de pólvora.

Barranquilla llega a Navidad con un incremento del 52.2% en las cifras de quemados con pólvora este diciembre. En los municipios del Atlántico se reporta también un aumento del 16.1% en los casos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Quemados en Barranquilla

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), van 35 quemados en Barranquilla, de esa cifra, 11 son menores. En 2025 van 12 casos más que los reportados el año pasado, cuando hasta el 23 de diciembre iban 23 quemados.

Quemados en Atlántico

El Atlántico reporta 36 quemados, 9 son menores. Para 2024 fueron 31 quemados para el mismo periodo, es decir, 5 casos menos.

Operativos de la Policía

La Policía de Barranquilla entregó un balance de los operativos contra la pólvora que se han desplegado en diferentes sectores de la ciudad, donde indicó que, durante este mes de diciembre, van más de 1.300 kilos confiscados.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, dijo que, junto con la Alcaldía, seguirán realizando estas operaciones para prevenir más casos de personas quemadas en la ciudad.