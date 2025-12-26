Alcaldía de Soledad denunciará ante la Fiscalía a padres de menores quemados con pólvora

La Alcaldía de Soledad informó que interpondrá denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación contra padres y acudientes de menores de edad que han resultado quemados con pólvora en el municipio, tras evidenciarse graves casos de negligencia durante las celebraciones de fin de año.

El anuncio fue confirmado por el secretario de Salud municipal, Edinson Barrera, quien lamentó que durante la celebración de Navidad se hayan registrado cinco nuevos casos, entre ellos el de un menor de 11 años que presenta lesiones delicadas.

“Lo que estamos enfrentando aquí es un caso claro de irresponsabilidad. No existe otro calificativo. Hemos evidenciado que en varios de estos hechos se combinó el consumo de alcohol con el uso de pólvora. Ese fue el factor común. Incluso, un menor de 11 años resultó quemado. Ya iniciamos el proceso para interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, porque esta conducta no puede normalizarse. Esto es comparable con conducir en estado de embriaguez: es una acción irresponsable con consecuencias graves. A pesar de las campañas preventivas, muchas personas, después de los hechos, reconocen que no debieron hacerlo, pero el daño ya está hecho. La mayoría de las lesiones se presentaron en las manos y algunos casos en el rostro, principalmente por el uso de artefactos pirotécnicos. En el caso del menor de 11 años, las quemaduras fueron en la cara. Ya activamos el acompañamiento jurídico para formalizar las denuncias y realizar las notificaciones correspondientes al ICBF y a la Fiscalía”, señaló el funcionario.

Procesos legales ya en marcha

Barrera indicó que actualmente ya existen dos procesos en curso contra padres de menores lesionados y que la administración municipal avanza en la recopilación de la información necesaria para formalizar nuevas denuncias ante la Fiscalía.

De manera paralela, la Alcaldía también realizará las notificaciones correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de que se adopten las medidas de restablecimiento de derechos a favor de los menores afectados.

Lesiones y caso más delicado

Según explicó el secretario de Salud, la mayoría de los menores presentan quemaduras en las manos, mientras que otros registran lesiones en el rostro. El caso más grave corresponde al menor de 11 años, quien sufrió quemaduras faciales y una lesión en uno de sus ojos.

Frente a esta situación, Barrera fue enfático en señalar que los protocolos legales ya fueron activados y reiteró el llamado a los padres para que asuman su responsabilidad y eviten exponer a los niños a riesgos durante las festividades.