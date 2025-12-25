Fuertes lluvias en el Valle dejan una persona sin vida y múltiples afectaciones

Las constantes lluvias registradas en las últimas horas, provocaron emergencias en varios municipios del Valle del Cauca, entre ellos Tuluá, San Pedro y Guadalajara de Buga, en la zona centro del departamento.

En el municipio de Tuluá, el río principal se salió de su cauce, lo que ocasionó el colapso de los sistemas de drenaje, la inundación de vías y algunas viviendas, además de dificultades para la movilidad vehicular.

Ante la emergencia, la Unidad de Gestión del Riesgo del municipio realizó recorridos por las zonas afectadas por el desbordamiento del río Tuluá y determinó el traslado de maquinaria pesada para adelantar labores de remoción del material arrastrado por la corriente, como sedimentos, lodo y escombros, que fueron los principales generadores de la situación.

De manera paralela, se adelantan trabajos de limpieza de alcantarillas, sumideros y sistemas de drenaje, con el fin de minimizar el riesgo de nuevas inundaciones ante la persistencia de las lluvias.

Asimismo, la Alcaldía de Tuluá anunció el inicio de un censo para identificar a las familias afectadas y proceder con la entrega de ayudas humanitarias.

Por su parte, el secretario de Gestión del Riesgo y Desastres del Valle del Cauca, Francisco Tenorio, señaló que desde el 24 de diciembre se presentan lluvias en todo el departamento, afectando municipios del norte, centro y sur. Las principales emergencias están relacionadas con movimientos en masa, fuertes precipitaciones y crecientes súbitas.

“Los municipios que han presentado mayores afectaciones en las últimas horas son Tuluá con alrededor de cinco barrios que se inundaron, San Pedro, dónde se está trabajando junto con la concesión Malla Vial con el fin de restablecer la normalidad sobre la creciente de la quebrada La Artieta”, indicó el funcionario.

En el municipio de Guadalajara de Buga se presenta alrededor de 12 afectaciones en puntos viales los cuales están siendo recorridos con la administración municipal y los organismos de socorro para verificar todas las afectaciones.

Según el reporte oficial, producto de un movimiento en masa en el municipio de Guadalajara de Buga, una persona perdió la vida. Además, se registran afectaciones en Calima El Darién, específicamente en el sector de Río Bravo, donde se presentan eventos asociados a crecientes súbitas y deslizamientos de tierra.

Desde la Gestión del Riesgo departamental, las autoridades hicieron un llamado a los municipios para activar los protocolos de emergencia, teniendo en cuenta que las lluvias continuarán en las próximas horas y podrían generar nuevas afectaciones.