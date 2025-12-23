Armada rescata a 13 personas que estuvieron nueve horas a la deriva en el Pacífico colombiano

Emergencia registrada en la boca de San Juan y Charambirá, a 40 millas náuticas de Buenaventura.

La Armada de Colombia rescató a 13 personas que permanecieron cerca de nueve horas a la deriva en aguas del océano Pacífico, tras una falla eléctrica en la embarcación en la que se movilizaban.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Bocas del río San Juan y Charambirá, aproximadamente a 40 millas náuticas de Buenaventura.

La operación se activó luego de que el Sistema Integrado de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima (SICTVM) recibiera una alerta del capitán de la motonave tipo cabotaje “Yessica Heidy T”, que se dirigía hacia el municipio de Pizarro, en el departamento del Chocó.

De inmediato, la Estación de Guardacostas de Buenaventura desplegó una Unidad de Reacción Rápida para iniciar las labores de búsqueda y rescate.

Una vez localizados, los tripulantes fueron puestos a salvo por los marinos de Colombia, quienes verificaron su estado de salud. Según el reporte oficial, las 13 personas, entre ellas tres menores de edad, no presentaban afectaciones físicas y fueron trasladadas a puerto seguro.

Posteriormente, se coordinó el remolque de la embarcación averiada hasta Buenaventura con el apoyo de la motonave “Crismar”, que transitaba por la zona al momento de la emergencia.

El capitán de corbeta Camilo Larrota, comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, explicó que la rápida reacción permitió salvaguardar la vida de los ocupantes:

“La Armada de Colombia, en desarrollo de operaciones navales, rescató a 13 personas luego de permanecer nueve horas a la deriva. De inmediato se desplegaron unidades de reacción rápida para iniciar las labores de búsqueda en el área, logrando poner a salvo a todos los ocupantes, incluidos tres menores de edad”.

Finalmente, la Armada de Colombia invitó a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia a través de las líneas 146 y 147, disponibles las 24 horas del día.