En temporada decembrina rescatan fauna silvestre en municipios del norte del Valle

En hechos aislados registrados en diferentes municipios de la regional Norte del Valle del Cauca, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) realizó el rescate de una guacamaya bandera, una cotorra cabeciazul, un mono cariblanco y cinco tortugas hicoteas, especies que se encontraban en condiciones de riesgo.

Las acciones fueron adelantadas por el equipo técnico de la autoridad ambiental como parte de su labor permanente de protección y conservación de la fauna silvestre en el territorio.

Atención especializada y proceso de rehabilitación

Tras una valoración inicial, los animales fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre San Emigdio, donde reciben atención veterinaria especializada.

Allí se evalúa su estado de salud para definir el proceso de rehabilitación y su destino final, conforme a los protocolos establecidos.

Llamado a la protección de la fauna en temporada decembrina

La CVC reiteró la importancia de proteger a la fauna silvestre, especialmente durante la temporada decembrina, una época en la que suele incrementarse el tráfico ilegal, la tenencia inadecuada de animales silvestres y los riesgos asociados a celebraciones, desplazamientos y uso de pólvora.

Estas prácticas, advierte la entidad, afectan gravemente el bienestar de las especies y el equilibrio de los ecosistemas.

“Recordamos a la comunidad que los animales silvestres no son mascotas y que su captura, comercialización o tenencia está prohibida por la ley. Protegerlos es una responsabilidad compartida entre instituciones y ciudadanía”, señaló Carolina Andrea Córdoba, directora de la regional Norte de la CVC.

Por su parte, el director general de la CVC, Marco Antonio Suárez, hizo un llamado especial en esta época de fin de año:

“La pólvora y los altos niveles de ruido generan graves afectaciones en nuestros animales. La fauna silvestre sufre desorientación, estrés extremo, abandono de nidos, accidentes y, en muchos casos, la muerte. El ruido excesivo no es solo una molestia, es una forma de contaminación que impacta directamente la vida”.

Canales de denuncia

Finalmente, la autoridad ambiental invitó a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier situación que involucre a fauna silvestre a la Línea de Vida Ambiental #550, habilitada para emergencias, rescates y denuncias relacionadas con la biodiversidad del Valle del Cauca.