DIAN activa vigilancia permanente sobre comercios durante los días centrales de la Feria de Cali.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció el fortalecimiento de los controles a la expedición de la factura electrónica durante la edición número 68 de la Feria de Cali, uno de los eventos con mayor actividad económica del país.

Las acciones se desarrollarán entre el 25 y el 30 de diciembre, con operativos las 24 horas del día en restaurantes, bares, espectáculos culturales y eventos masivos, sectores que concentran una alta dinámica comercial durante las festividades de fin de año.

Más de 50 establecimientos bajo verificación

Los operativos estarán a cargo de funcionarios de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali, quienes adelantarán jornadas continuas de verificación para revisar aforos, inventarios y operaciones comerciales.

Según explicó Rubén Lis, director seccional de Impuestos de Cali, estas visitas permitirán contrastar las ventas realizadas con lo efectivamente facturado y reportado ante la entidad.

“Tenemos contempladas visitas a más de 50 establecimientos para revisar aforos, inventarios y operaciones comerciales. Esto nos permitirá corroborar que las ventas realizadas correspondan con lo efectivamente facturado y reportado ante la DIAN. La normatividad exige una factura por cada transacción realizada y nuestros esfuerzos estarán enfocados en ello”, señaló el funcionario.

Estrategia contra la evasión y protección al consumidor

La DIAN indicó que estas acciones hacen parte de su estrategia nacional para combatir la evasión, promover la competencia leal y proteger los derechos de los consumidores en escenarios de alta concentración de actividades comerciales.

Además de los controles, la entidad adelantará labores informativas y pedagógicas dirigidas a comerciantes y ciudadanos, con el fin de fortalecer la cultura de la facturación electrónica como un mecanismo de transparencia y legalidad durante la Feria de Cali.