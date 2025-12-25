En Cali y el Valle aumentan las cifras por afectados por pólvora, entre ellos 22 menores lesionados

Gobierno del Valle pide a las autoridades de cada municipio acatar el decreto en el que se pide a los alcaldes adoptar medidas para prohibir la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de pólvora.

El balance que han entregado a las autoridades de salud sobre los casos de lesionados por pólvora después de la navidad sigue siendo preocupante. A pesar de las recomendaciones, las prohibiciones y la lluvia, aún se presentan casos en los que se involucran menores de edad.

71 lesionados (22 menores) se han registrado en el Valle del Cauca a causa de la pólvora, de estos, 32 son en Cali y de ellos, siete son menores de edad.

“Tenemos cinco personas quemadas en el Valle del Cauca, tres de ellas menores de edad, dos en Buenaventura y uno en Buga, uno en Palmira y uno en Yumbo. A pesar de la lluvia y todas las recomendaciones y de todos los esfuerzos que hemos hecho para evitar los quemados en el Valle”, dice la secretaria de Salud del Valle María Cristina Lesmes.

La cifra es parcial, debido a que van aumentando al pasar los días. La secretaria también hizo referencia a los casos de afectaciones a los animales domésticos y la fauna silvestre, hay reportes de animales desaparecidos en Cali, el Cerrito, Ansermanuevo, Yumbo, Florida, Guacarí Vijes.

Por otro lado, en Cali Carlos Pinzón subsecretario de Salud de Cali expresó que los casos han amentado a 32 desde el 30 de noviembre cuando se realizó la alborada en varios sectores de la ciudad, incluyendo cuatro casos nuevos entre la navidad y el amanecer del 25 de diciembre.

“Tenemos nuevos cuatro casos de lesiones por pólvora en la noche del 24 de diciembre, con lo cual llevamos un balance de 32 casos, de los cuales el 73% son hombres, siete de ellos, menore de edad”, recalcó el funcionario.

Insistieron las autoridades en el uso de la pólvora, y en caso de resultar lesionado no utilizar remedios caseros y acudir inmediatamente a un centro asistencial.

De los casos que se han presentado en el Valle, 30 han sido por manipulación directa de la pólvora y siete eran observadores.