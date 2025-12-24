Así se prepara la seguridad en Cali para la Feria 68

La Feria de Cali llega a su edición número 68 como uno de los eventos más importantes del calendario cultural de la ciudad. Durante seis días, miles de personas, entre residentes y visitantes, se movilizarán por distintos escenarios repartidos por toda la ciudad, lo que convierte a la seguridad en un eje central para el desarrollo de la fiesta.

Para esta edición, la Secretaría de Seguridad y Justicia anunció un dispositivo especial que busca garantizar el orden y la tranquilidad durante los eventos masivos y las actividades paralelas que se realizarán en todo Cali. Según explicó el secretario de Seguridad, Jairo García, el esquema contempla un refuerzo significativo del pie de fuerza en la ciudad.

“Es importante la llegada de 400 hombres y mujeres que se van a quedar en Cali para apoyar en las labores de control y prevención, y adicionalmente llegan 800 policías que vienen a fortaleces las diferentes programaciones de la Feria de Cali”, añadió García.

Las autoridades anunciaron la llegada de más de 1.000 Policías para reforzar la seguridad de la Feria de Cali.



En total, 1.200 policías llegan a Cali para reforzar la seguridad, especialmente en eventos como el Salsódromo, conciertos y actividades culturales. A este grupo se suma el personal habitual, con lo que Cali contará con 7.600 uniformados durante los días de feria.

El plan incluye presencia permanente en los principales escenarios, patrullajes móviles, puestos de control y vigilancia en zonas de alta afluencia, así como operativos en vías de ingreso y salida de la ciudad. También se apoyará el trabajo de seguridad con herramientas tecnológicas como cámaras, monitoreo aéreo y articulación con los organismos de emergencia.

La apuesta, señalan las autoridades, es que la Feria 68 se viva como una celebración cultural y popular, sin que la violencia o el desorden opaquen uno de los eventos más representativos de Cali.