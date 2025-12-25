Carrera 75 tendrá tres nuevos carriles y una rotonda para mejorar la movilidad: esto se sabe

El CEO de la empresa Tecnoglass, Christian Daes, anunció un nuevo proyecto de mejoramiento vial para el año 2026 con el propósito de aliviar la congestión vehicular en el norte de Barranquilla.

La iniciativa incluye la ampliación de la segunda calzada de la carrera 75 a tres carriles, así como la construcción de una rotonda adicional que permitirá optimizar la circulación en un punto clave de este corredor.

El empresario barranquillero señaló que la obra busca mejorar el flujo de vehículos frente a las instalaciones de la compañía y responder al alto volumen de tráfico que se presenta diariamente en este sector.

“Vamos a hacer en el 2026 los tres carriles de la segunda calzada de la 75 con una rotonda adicional para mejorar el flujo enfrente de Tecnoglass”, expresó el directivo.

La carrera 75 es uno de los ejes viales estratégicos del norte de la ciudad, ya que conecta zonas industriales, residenciales y comerciales, además de servir como vía de acceso hacia corredores como la Vía 40.

De acuerdo con lo señalado por Daes, este tipo de inversiones buscan aportar al desarrollo integral de Barranquilla, no solo desde el ámbito empresarial, sino también desde la infraestructura urbana.