Barranquilla presentó balance de su primer año del Plan de Desarrollo 2024-2027

La Alcaldía de Barranquilla realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al primer año del Plan de Desarrollo 2024-2027, con corte al 31 de diciembre de 2024. El ejercicio se desarrolló en cumplimiento de la Ley 1757 de 2015, que obliga a las entidades públicas a informar sobre los resultados de su gestión ante la ciudadanía y los organismos de control.

Durante la jornada, el alcalde Alejandro Char y su equipo expusieron avances y cifras enmarcadas en los cuatro ejes estratégicos del plan “Barranquilla a Otro Nivel”: Ciudad Segura y Solidaria, Ciudad Dinámica, Ciudad Ambiental y Sostenible, y Gobierno Eficiente y Responsable.

En materia de seguridad, la administración reportó que durante 2024 los homicidios por intolerancia se redujeron en un 25 % y los asociados a atracos en un 68 %. Para este eje, el Distrito informó la entrega de 700 vehículos y motocicletas a la fuerza pública, así como la modernización de varios Comandos de Atención Inmediata (CAI). Según las cifras oficiales, en lo corrido de 2025 también se evidencian reducciones en delitos como homicidio, delitos sexuales, hurto al comercio y extorsión, además de un aumento en capturas y recuperación de vehículos.

Inversión en educación y salud

En educación, la inversión superó los 1,14 billones de pesos. De acuerdo con el balance presentado, 127.000 estudiantes accedieron al Programa de Alimentación Escolar, 9.300 recibieron transporte escolar y más de 78.000 estudiantes participaron en programas de fortalecimiento del bilingüismo. Asimismo, se otorgaron 2.148 becas para educación superior.

El sector salud reportó la atención de cerca de 300.000 personas mediante nuevos servicios y equipos, mientras que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) realizó alrededor de 8.000 traslados efectivos durante el año. También se informó sobre la puesta en funcionamiento de nuevas infraestructuras hospitalarias y la construcción de otras en diferentes sectores de la ciudad.

Los programas sociales alcanzaron a aproximadamente 130.000 personas, incluyendo niños, adultos mayores, víctimas del conflicto armado y población en condición de calle. En el componente de inclusión, el Distrito destacó la realización de un censo de personas con discapacidad y sus cuidadores, como base para su vinculación a programas de salud, formación y empleo. Esta estrategia fue reconocida por UNICEF como una experiencia innovadora en sistemas de cuidado.

El eje de ‘Ciudad Dinámica’ estuvo enfocado en el impulso económico, el empleo y el turismo. Según las cifras oficiales, más de 30.000 personas participaron en programas de empleabilidad y formación. A través de CrediChévere se desembolsaron más de 6.200 millones de pesos en créditos para pequeños emprendedores. En turismo, Barranquilla registró 1,7 millones de visitantes y un movimiento económico estimado en 28 millones de dólares.

Infraestructura y zonas verdes

En infraestructura urbana, se pavimentaron 8,5 kilómetros de vías, se mejoraron 1.751 viviendas y se recuperaron más de 13.000 metros cuadrados de espacio público. En movilidad, el sistema Transmetro incorporó 40 nuevos buses y se avanzó en la integración total del transporte público colectivo, con una reducción del 11 % en víctimas fatales por siniestros viales.

En el eje ambiental, la administración reportó la intervención de más de 60.000 metros cuadrados de zonas verdes, la siembra de 2.242 árboles y la creación de 50 huertas urbanas. También se entregaron 14 parques nuevos y se avanzó en proyectos de eficiencia energética, como la instalación de paneles solares en edificios públicos y la puesta en marcha de la planta de biogás Los Pocitos.

Finalmente, en el componente de gobierno y gestión pública, el Distrito informó la ejecución de más de 6.900 contratos durante 2024, con un promedio de siete oferentes por proceso. También se destacaron inversiones en infraestructura tecnológica, ampliación de servicios digitales y programas de capacitación para el personal administrativo.