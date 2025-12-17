Bogotá

Así funcionan los nuevos paneles informativos de velocidad en Bogotá: no generan sanciones

Los módulos ubicados en 4 vías principales de la ciudad buscan crear conciencia sobre los peligros del exceso de velocidad.

Paneles informativos de velocidad instalados en la ciudad.

Indicaron dese la Secretaría de Movilidad que, con el objetivo de proteger vidas y reducir el exceso de velocidad, Bogotá puso en funcionamiento once nuevos paneles informativos de velocidad fijos y cuatro paneles móviles, una herramienta pedagógica y preventiva que alerta en tiempo real a los conductores cuando superan los límites permitidos, sin generar sanciones.

Estos dispositivos registran la velocidad de los vehículos y la muestran en una pantalla junto con la placa, alertando a los conductores cuando exceden la velocidad máxima permitida, que en vías principales es de 50 kilómetros por hora. La medida busca generar conciencia y promover una conducción responsable.

“Esta es una medida completamente informativa y preventiva, que promueve la corresponsabilidad de los conductores para que nuestras vías sean más seguras. En puntos donde hemos identificado esta problemática alertamos a los conductores para que sean ellos mismos quienes quiten el pie del acelerador cuando circulan a velocidades riesgosas”, manifestó la Secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Los paneles informativos de velocidad se instalaron en puntos estratégicos de la ciudad donde se registra exceso de velocidad, definidos a partir de un análisis técnico que permitió identificar corredores de alta circulación con comportamientos reiterados de conducción riesgosa. Adicionalmente, y con este mismo criterio, los cuatro paneles móviles irán cambiando de ubicación, de acuerdo con las zonas que vayan requiriendo esta intervención.

¿Dónde están ubicados los paneles informativos?

● Calle 26 con Carrera 69 (sentido occidente-oriente).

● Calle 26 con Carrera 70 (sentido oriente-occidente).

● Calle 26 con Carrera 50 (sentido oriente-occidente).

● Calle 26 con Carrera 51 (sentido occidente-oriente).

● Diagonal 92 (Av. NQS) con Calle 97 (sentido norte-sur).

● Diagonal 92 (Av. NQS) con Calle 98 (sentido sur-norte).

● Avenida Boyacá con Calle 70 Bis sur (sentido norte-sur).

● Avenida Boyacá con Calle 70 Bis sur (sentido sur-norte).

● Autopista Norte con Calle 136 (sentido norte-sur).

● Autopista Norte con Calle 134A (sentido sur-norte).

● Autopista Norte con Calle 83 (sentido sur-norte).

De acuerdo con las más recientes mediciones sobre factores de riesgo vial de la Universidad Johns Hopkins, en Bogotá el 30 % de los conductores excede los límites de velocidad, una conducta que pone en riesgo la vida de conductores, ciclistas y peatones.

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda a la ciudadanía que estos paneles NO generan órdenes de comparendo y reitera el llamado a respetar los límites de velocidad.

