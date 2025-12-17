Así funcionan los nuevos paneles informativos de velocidad en Bogotá: no generan sanciones

Bogotá

Indicaron dese la Secretaría de Movilidad que, con el objetivo de proteger vidas y reducir el exceso de velocidad, Bogotá puso en funcionamiento once nuevos paneles informativos de velocidad fijos y cuatro paneles móviles, una herramienta pedagógica y preventiva que alerta en tiempo real a los conductores cuando superan los límites permitidos, sin generar sanciones.

Estos dispositivos registran la velocidad de los vehículos y la muestran en una pantalla junto con la placa, alertando a los conductores cuando exceden la velocidad máxima permitida, que en vías principales es de 50 kilómetros por hora. La medida busca generar conciencia y promover una conducción responsable.

“Esta es una medida completamente informativa y preventiva, que promueve la corresponsabilidad de los conductores para que nuestras vías sean más seguras. En puntos donde hemos identificado esta problemática alertamos a los conductores para que sean ellos mismos quienes quiten el pie del acelerador cuando circulan a velocidades riesgosas”, manifestó la Secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Los paneles informativos de velocidad se instalaron en puntos estratégicos de la ciudad donde se registra exceso de velocidad, definidos a partir de un análisis técnico que permitió identificar corredores de alta circulación con comportamientos reiterados de conducción riesgosa. Adicionalmente, y con este mismo criterio, los cuatro paneles móviles irán cambiando de ubicación, de acuerdo con las zonas que vayan requiriendo esta intervención.

¿Dónde están ubicados los paneles informativos?

● Calle 26 con Carrera 69 (sentido occidente-oriente).

● Calle 26 con Carrera 70 (sentido oriente-occidente).

● Calle 26 con Carrera 50 (sentido oriente-occidente).

● Calle 26 con Carrera 51 (sentido occidente-oriente).

● Diagonal 92 (Av. NQS) con Calle 97 (sentido norte-sur).

● Diagonal 92 (Av. NQS) con Calle 98 (sentido sur-norte).

● Avenida Boyacá con Calle 70 Bis sur (sentido norte-sur).

● Avenida Boyacá con Calle 70 Bis sur (sentido sur-norte).

● Autopista Norte con Calle 136 (sentido norte-sur).

● Autopista Norte con Calle 134A (sentido sur-norte).

● Autopista Norte con Calle 83 (sentido sur-norte).

De acuerdo con las más recientes mediciones sobre factores de riesgo vial de la Universidad Johns Hopkins, en Bogotá el 30 % de los conductores excede los límites de velocidad, una conducta que pone en riesgo la vida de conductores, ciclistas y peatones.

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda a la ciudadanía que estos paneles NO generan órdenes de comparendo y reitera el llamado a respetar los límites de velocidad.