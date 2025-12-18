Estos son los lugares donde la malla vial está siendo intervenida y recuperada en Cali

Este miércoles 17 de noviembre, la Secretaría de Infraestructura informó que actualmente hay más de 60 cuadrillas operando de manera simultánea, encargadas de labores de pavimentación, mantenimiento de vías, recuperación de puentes y trabajos de caminería.

Según Andrés Felipe Pereira, subsecretario de Apoyo Técnico, el propósito de estas intervenciones es mejorar las condiciones de movilidad y atender necesidades históricas en varios sectores de la ciudad.

Las obras que se encuentran en ejecución son las siguientes:

Jornada diurna

Comuna 22

– Carrera 118 entre Calles 6 y 14 – Demolición de carpeta asfáltica y conformación de calzada – Parcelaciones Pance

– Calle 15 entre Carreras 106 y 109 – Pavimentación – Ciudad Jardín

Comuna 21

– Calle 123 entre Carreras 26J y 27 – Conformación de base granular – Potrero Grande

– Calle 112 entre Carreras 25 y 26 – Fresado de carpeta asfáltica – Ciudadela del Río - CVC

Comuna 20

– Carrera 49 entre Calles 8D Oeste y 9A Oeste – Conformación de base granular y armado de acero de refuerzo – Lleras Camargo

Comuna 18

– Carrera 94 entre Calles 4 y 5 – Nivelación de subrasante y conformación de base granular – Meléndez

– Calle 3A entre Carreras 72 y 73 – Conformación de base granular – Buenos Aires– Carrera 80 con Calle 2A – Realce de sumideros y fundición de bordillos – Alto Nápoles– Carrera 83 con Calle 1A – Excavación de muro y cajeo – Alto Nápoles

Comuna 17

– Carrera 50 con Calle 18 – Demolición de losa de concreto y cambio de lámina colaborante de puente peatonal – Los Samanes

– Calle 14 entre Carreras 83 y 81 – Enlucimiento de puente peatonal – El Ingenio

Comuna 16

– Carrera 48A entre Calles 42 y 44 – Instalación de base granular – Mariano Ramos

– Carrera 67B entre Calles 40 y 34 – Pavimentación – Ciudad 2000

Comuna 15

– Carrera 32A entre Av. Ciudad de Cali y Calle 57 – Instalación de mezcla asfáltica – El Retiro

Comuna 14

– Calle 73B entre Carreras 26H2 y 26H3 – Conformación de vía en adoquín – Marroquín II

– Calle 84 entre Carreras 26 y 26C – Nivelación y compactación de base granular – Puertas del Sol– Carrera 26G entre Calles 90 y 94 – Excavación de subrasante e instalación de base granular – Promociones Populares B

Comuna 13

– Calle 72 O entre Carreras 28F y 29 – Instalación de mezcla asfáltica – El Poblado I

Comuna 12

– Calle 34 y Transversal 34 entre Carrera 27 y Calle 44 – Conformación de calzada y cereo de base granular – El Rodeo – Bello Horizonte

– Calle 48 entre Carreras 19 y 23 – Cereo de base granular – Nueva Floresta

Comuna 11

– Calle 26B entre Carreras 46 y 47 – Instalación de carpeta asfáltica – José Holguín

– Carrera 33B entre Calles 34B y 35 – Toma de densidades – Primavera

Comuna 10

– Calle 13C con Carrera 48A – Mantenimiento de vía con material fresado – Jorge Zawadsky

Comuna 9

– Carrera 12 entre Calles 25 y 22A – Recarpeteo – El Obrero

Comuna 8

– Calle 26 entre Carreras 11G y 12 – Cereo de base granular – Benjamín Herrera

– Carrera 17B1 entre Calles 26 y 27 – Instalación de base – Simón Bolívar

Comuna 7

– Carrera 7S Bis entre Calle 73 – Mantenimiento de puente peatonal – Alfonso López

– Carrera 11 entre Calles 75 y 85 – Construcción de bordillos – Puerto Mallarino– Calle 73 con Carrera 9 – Enlucimiento de puente peatonal – Siete de Agosto

Comuna 5

– Carrera 1C entre Calles 56 y 62 – Nivelación de cámaras y sumideros – Los Parques Barranquilla

– Calle 47 entre Carreras 2 y 3 – Conformación de base granular – La Rivera

Comuna 3

– Calle 5 con Carrera 5 – Mantenimiento de andén – San Antonio

– Calle 5 con Carrera 15 – Enlucimiento de puente vehicular – Los Libertadores y Alameda

Comuna 2

– Av. 3 Norte con Calle 9 Norte – Mantenimiento de andén en adoquín – Centenario

– Av. 3 Norte entre Calles 60 Norte y 58 Norte – Mantenimiento de andén en adoquín – Urbanización La Flora– Av. 2B Norte entre Calles 25N y 34N – Construcción de andenes – Av. Vásquez Cobo

Jornada nocturna

Comuna 9

– Calle 23 entre Carreras 12 y 11 – Recarpeteo – El Obrero

Comuna 2

– Av. 4 Norte entre Calles 44N y 52N – Bacheo – La Flora

– Calle 74N entre Av. 2AN y 2BN – Bacheo – Brisas de los Álamos

Comuna 1

– Av. 15 Oeste entre Av. 4 Oeste y Av. 12 Oeste – Demolición y excavación – Aguacatal

“Quienes deseen conocer más sobre estos frentes de obra, pueden ingresar al portal: infraestructuraparatodos.cali.gov.co”, concluyó el subsecretario de Infraestructura de Cali.