Masglo retira esmaltes semipermanentes en Colombia por riesgo a la salud: esto explicó el Invima

Los esmaltes de uña son productos de belleza que utilizan la mayoría de las personas para que sus manos se vean más arregladas y estéticas. Es así que hacerse diseños y probar nuevos colores es toda una tendencia.

Si bien muchos no se cuestionan la calidad de los productos que se colocan, hay sectores dentro de la industria de la belleza, que sí se encargan de verificar que todo lo que use el consumidor no atente en contra de su salud. De igual manera, la comunidad siempre espera que el producto usado, ya este probado, para evitar contraindicaciones.

Bajo este contexto, recientemente la marca Masglo, reconocida por sus productos para uñas, anunció que retira del mercado la venta de los esmaltes semipermanente, ya que estas, representan un riesgo para la salud de los clientes.

Esto se dio luego de que Comunidad Andina, diera la orden de que se suspendiera la venta de este producto, puesto que, se prohíbe el uso de TrimethylbenzoylDiphenylphosphine Oxide (TPO), fotoiniciador de esmaltes que ha sido restringido este 2025. Asimismo, se solicitó la cancelación en ventas de estos esmaltes que se encuentre en los siguientes países:

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

¿Qué ha dicho el Invima frente a este hecho?

Según lo reportado, se anunció que se acatará lo ordenado por la CAN, ya que podría traer grandes repercusiones, así lo aclaró el Inivima:

“Esta disposición de la comunidad europea fue sujeta de estudio y evaluación técnica por las autoridades andinas, tomando como fundamento los antecedentes y estudios presentados ante el Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) de la ECHA (European Chemicals Agency), concluyendo que hay evidencia suficiente de su potencial carcinogénico y tóxico para la reproducción, así como para la sensibilización cutánea”.

Además, también se dio a conocer que esto ya había sido reportado antes, mediante un reporte técnico realizado el 5 de noviembre, en el que se explicaba las causas toxicológicas que estos esmaltes semipermanentes causaban a largo plazo.

Masglo se pronuncia

La empresa enunció que acatará las órdenes de la CAN y lo recomendado por el Invima, realizando un plan de activación para retirar estos productos que contengan el ingrediente químico TPO que, a su vez, requieran curado con lámpara UV. De esa manera, cumplirán con lo expedido en la Resolución número 2548.

Asimismo, dejaron en claro que le proceso estaría acompañado de lineamientos claros y directos con sus aliados comerciales para asegurar una ejecución eficiente, segura y responsable. Por otro lado, esta suspensión se dio el 17 de diciembre.

Hasta el momento, lo recomendable para los y las consumidoras, es evitar la compra de estos productos y que, a su vez, siempre se recurra a profesionales, entidades correspondientes o hasta el mismo Invima, si se tiene alguna duda acerca de algún producto.

