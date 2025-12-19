Invima prohíbe ingredientes potencialmente cancerígenos en esmaltes semipermanentes para uñas

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), de la cual Colombia hace parte, prohibió el uso de dos ingredientes potencialmente peligrosos en algunos esmaltes semipermanentes para uñas, tras evidenciar riesgos confirmados para la salud humana.

La decisión quedó establecida en la Resolución 2548 de 2025, mediante la cual se restringe el uso de las sustancias Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT) en productos cosméticos, luego de una reevaluación toxicológica realizada por autoridades europeas y andinas.

Esta medida quedó en firme el 15 de diciembre de 2025, por lo que los titulares que comercialicen productos con estos ingredientes cuentan con 60 días para retirarlos del mercado, sin posibilidad de agotamiento de existencias. Una vez vencido este plazo, las notificaciones sanitarias que incluyan estas sustancias en su formulación serán canceladas automáticamente.

Riesgos confirmados de estas sustancias presentes en esmaltes

De acuerdo con el informe técnico del 5 de noviembre de 2025, elaborado por el Grupo de Expertos Gubernamentales para la Armonización de Legislaciones Sanitarias (Sanidad Humana), tanto el TPO como la DMPT presentan riesgos confirmados:

• El TPO está asociado a toxicidad reproductiva y sensibilización cutánea.

• La DMPT presenta potencial carcinogénico.

Estos ingredientes son comúnmente utilizados en esmaltes semipermanentes para uñas, lo que motivó la adopción de medidas precautorias para proteger a consumidores y profesionales de la belleza.