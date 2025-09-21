Influenza 2024-2025: lo que pasó en EE.UU. y las alertas que Colombia no puede ignorar

Un estudio de ‘PharmacyTimes’ presentó cómo la temporada de influenza 2024-2025 en Estados Unidos alcanzó niveles de alta severidad no vistos en más de siete años.

De acuerdo con los datos reportados, se registraron las tasas más elevadas en 15 años de hospitalización y consultas externas por enfermedades tipo gripe, lo que refleja un impacto sanitario de gran magnitud.

Cabe destacar que este estudio señaló que las principales responsables fueron las cepas de influenza A, distribuidas en un 53,7 % de H1N1 y un 46,3 % de H3N2.

A esto se sumó una efectividad reducida de la vacuna, especialmente contra H3N2, con apenas un 50,9 % de protección, lo que limitó la capacidad preventiva de la inmunización en la población.

Como resultado, se alcanzó un récord de 216 muertes pediátricas, superando las 207 del año anterior. Asimismo, la cobertura vacunal fue insuficiente, con solo 49,2 % en niños, 46,7 % en adultos y 38,0 % en embarazadas, según cifras oficiales del CDC.

¿Cómo se relacionan estos hallazgos con Colombia?

En Colombia, las infecciones respiratorias agudas continúan siendo una de las principales amenazas para la salud pública, al situarse entre las mayores causas de morbilidad y mortalidad.

Un estudio con 2.304 pacientes reveló que la neumonía representó el 59,1 % de los casos clínicos, mientras que la influenza A, con sus subtipos H1N1 y H3N2, fue el virus identificado con mayor frecuencia.

Estos hallazgos ganan relevancia adicional ante la evidencia de reassortment genético entre cepas humanas y porcinas, lo que incrementa el riesgo de variantes con mayor impacto epidemiológico y resaltó la urgencia de reforzar la vigilancia genómica en el país.

De acuerdo con la OMS, en 2020 la influenza y la neumonía ocasionaron 10.773 muertes en Colombia, equivalentes al 5,24 % del total nacional, reflejando un peso considerable en la carga de enfermedad.

Por más de que la vacunación contra influenza está incluida en el ‘Programa Ampliado de Inmunizaciones’, persisten retos de cobertura. Apenas 56,7 % en embarazadas y 76,7 % en adultos con enfermedades crónicas, cifras que evidencian brechas de oportunidad en la prevención.

¿Qué lecciones debe aplicar Colombia de la experiencia estadounidense?

Los especialistas coinciden en que Colombia debe avanzar en un enfoque integral para reducir el impacto de la influenza y otras infecciones respiratorias agudas.

Por ejemplo, entre las prioridades, se destaca el refuerzo de la vigilancia epidemiológica y genómica, con el fin de anticipar la aparición de variantes y mutaciones que puedan comprometer la efectividad de las medidas de control.

De igual manera, resulta importante ampliar la cobertura de vacunación en los grupos más vulnerables y garantizar que las dosis se apliquen de manera oportuna, antes del pico estacional de circulación viral.

Otro aspecto determinante es el fortalecimiento de la capacidad hospitalaria y de cuidados intensivos, en previsión de un eventual aumento en la demanda de atención por casos graves.

No obstante, estas medidas deben ir acompañadas de una comunicación pública clara, transparente y basada en evidencia, que contrarreste la desinformación y refuerce la confianza en las vacunas como herramienta de prevención.

Finalmente, los estudios de Tori L. Fournier evidenciaron que una temporada de influenza severa, por cepas agresivas, baja inmunidad o limitada efectividad vacunal, causa alto impacto en salud pública. En el caso de Colombia, donde ya hay alta carga por infecciones respiratorias, estos hallazgos exigen fortalecer vigilancia, prevención y vacunación para reducir riesgos en futuras temporadas.