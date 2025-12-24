Más de 1.300 policías reforzarán la seguridad en Barranquilla durante la Navidad

La Policía Metropolitana de Barranquilla activó el plan “Una Navidad con Propósito”, una estrategia integral para garantizar la seguridad y la convivencia durante las celebraciones del 24 y 25 de diciembre.

El dispositivo contempla el despliegue permanente de 1.300 uniformados en puntos de alta afluencia como el Malecón del Río, la Ventana de Campeones, La Luna, la Ventana al Mundo, Puerto Mocho y la Ciénaga de Mallorquín, con el fin de brindar tranquilidad a residentes y visitantes.

Controles viales

El plan incluye operativos especiales en el transporte público, vigilancia en sectores comerciales y gastronómicos, control a la venta de licor adulterado, acciones contra la explotación sexual y operativos para prevenir el uso y comercialización de pólvora. Asimismo, se instalaron puestos de control en los corredores viales de entrada y salida de la ciudad, con controles de velocidad y pruebas de embriaguez, en coordinación con la Secretaría de Tránsito y las alcaldías del área metropolitana.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que “del plan Una Navidad con Propósito, la Policía Nacional ha desplegado hombres y mujeres en los sitios de afluencia pública para garantizar que la gente termine de hacer sus compras navideñas y para adelantar operativos de control de embriaguez en diversos puntos de la ciudad”.

Incautaciones de pólvora y cifras de quemados

Frente al uso de pólvora, el oficial informó que en Barranquilla se han registrado 35 personas quemadas, 11 de ellas menores de edad, y que ya se han incautado más de 1.300 kilos de estos elementos.

“Continuaremos adelantando el control con las autoridades distritales para hacer las incautaciones de pólvora. Invitamos a la comunidad a que no utilice pirotecnia y a que informe al 123 cualquier información para poder realizar estos operativos”, sostuvo. En lo que va de 2025 se reportan 12 casos más que el año anterior, cuando a la misma fecha se contabilizaban 23 quemados.