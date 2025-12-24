La Clínica San Rafael en el Quindío suspendió servicios de salud a los usuarios del Fomag

Dimas Arias de la Veeduría Nacional por el Derecho a la Salud del Magisterio

Armenia

A través de un comunicado la Clínica San Rafael Eje Cafetero informó sobre la suspensión total de la prestación de los servicios de salud a los usuarios adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG a excepción de la atención de urgencias vitales en los departamentos del Quindío y Risaralda.

Explicaron desde la clínica que la medida se adopta como consecuencia de la persistente y significativa cartera en mora lo que ha derivado en afectaciones críticas en la operación institucional y comprometiendo el flujo financiero necesario para garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones.

Dimas Arias de la Veeduría Nacional por el Derecho a la Salud del Magisterio evidenció la preocupación por el complejo panorama que viven los docentes en materia de salud.

Dijo que es preocupante la situación porque el anuncio de la clínica San Rafael es la constante de otras clínicas y hospitales públicos.

Manifestó que en días anteriores se llevó a cabo una reunión con la Fiduprevisora y allí conocieron que la deuda con centros asistenciales asciende hasta los cinco meses.

Alertó que la característica tiene que ver con que son clínicas nacionales y los hospitales públicos con los que tienen dificultades para reconocer la facturación es así como al hospital San Juan de Dios de Armenia le adeudan cerca de 4 mil millones de pesos de facturas superiores a 60 días.

Sostuvo que la Fiduprevisora le reconoce al principal hospital del departamento 2 mil millones de pesos, pero les señalan que les pagarán solo 500 millones de pesos.

En ese mismo sentido advirtió que a los gestores farmacéuticos también les adeudan dinero donde han sido enormes las dificultades como en la entrega de medicamentos.

¿Hay solución a la crisis?

Enfatizó que desde la veeduría han realizado los análisis correspondientes que permiten inferir de que no hay solución a la crisis que se vive actualmente con el modelo de salud para los maestros.

Fue claro que en la reunión lograron alertar sobre la liquidez negativa de 3 billones de pesos que tiene la Fiduprevisora.

Advirtió que el panorama de esa liquidez sumada a la deuda con clínicas y hospitales demuestra que no hay posibilidad de salidas favorables para la prestación de los servicios.

Reiteró que desde la veeduría han insistido en que el esquema de salud actual debe ser modificado porque no ha solucionado ninguna de las problemáticas puesto que antes se agrava todo el panorama.

Finalmente, el veedor dijo que el impacto es muy difícil medirlo en cuanto al anuncio de suspensión de servicios en plena época navideña.

A pesar de lo anterior resaltó que será alto el impacto para los docentes y sus familias puesto que se compromete la salud debido a la falta de los pagos y compromisos que se asumieron con la clínica San Rafael en el Eje Cafetero.

Considera en temporada decembrina es más complicado porque es alta la demanda por lo que dijo se esta jugando con la vida y el bienestar de los maestros.

