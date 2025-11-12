Clínica San Rafael anunció la suspensión de servicios a usuarios de la Nueva EPS en el Quindío

Armenia

Y es que en el pasado mes de agosto fue anunciada la suspensión de servicios por parte de la Clínica San Rafael para los usuarios en los departamentos de Risaralda y Quindío, nuevamente se genera la situación por la falta de pago de la deuda de la Nueva EPS.

En las últimas horas se dio a conocer un comunicado por parte de la clínica en el que sostienen que por causas ajenas suspenderán temporalmente los servicios a los usuarios, exceptuando las urgencias vitales.

El presidente de la asociación de usuarios de la Nueva EPS en el Quindío, Roberto Acosta Garcés dio a conocer que tenían restricciones en cuanto a los servicios por eso aumenta la preocupación ante el anuncio de suspensión.

“Ahora este comunicado señala que no van a atender pacientes de la nueva EPS, producto de que la nueva EPS no ha cumplido los acuerdos de pago que han sido pactados con la Dirección Nacional de la nueva EPS que en estos momentos está en manos de la doctora Gloria Libia Polania que es la agente interventora de la nueva EPS y la doctora es la que tiene la sartén por el mango y tiene la capacidad para decidir a quién se le paga, cuánto se le paga y cuándo", manifestó.

Usuarios de la Nueva EPS en el Quindío

Señaló que son 240 mil los usuarios en el departamento y que serán afectados con la medida puesto que ya no tienen donde los atiendan.

Explicó que en el hospital San Juan de Dios de Armenia solo les brindan la atención ante urgencias vitales y en la Sagrada Familia en reiteradas ocasiones han suspendido los servicios debido a la falta de pagos.

“Entonces no han resuelto este problema. Realmente estas intervenciones en cambio de mejorar, porque se suponía que iba a mejorar la situación para los afiliados a la nueva EPS, lo que ha creado es una situación sumamente crítica donde los pacientes pues no tienen ya donde nos atiendan“, alertó.

Considera las intervenciones por parte del gobierno nacional en nada han disminuido la problemática, sino que se ha incrementado por lo que espera pronto sea solventada la crisis.

“El Hospital San Juan de Dios no atiende pacientes de la nueva EPS, sino en urgencias vitales. Varias veces nos han suspendido la atención en la Sagrada Familia y ahora pues la decisión que adopta la Clínica San Rafael, pues eso golpea fuertemente la atención a los pacientes de la nueva EPS", anotó.

La clínica alertó que la Nueva EPS mantiene una importante deuda lo que ha desencadenado en graves afectaciones en el normal desarrollo de las operaciones lo que dificulta el cumplimiento de las obligaciones con el personal de salud y proveedores.

Comunicado Clínica San Rafael de Armenia Ampliar