Recién nacida fue abandonada en un lote baldío de Montenegro, Quindío

Armenia

Un lamentable hecho se registró en un terreno baldío del barrio Villa Jerusalén del municipio donde una bebé con pocas horas de nacida fue abandonada y encontrada por las autoridades.

El reporte lo entregó el alcalde de Montenegro, Gustavo Pava quien lamentó este tipo de situaciones que considera no deben ocurrir en ningún municipio del país.

Explicó que en la madrugada de este lunes 1 de junio fue encontrada la bebé por lo que activaron de inmediato las rutas de atención siendo trasladada al hospital Roberto Quintero Villa.

“Un hecho que no debe pasar ni en Montenegro ni en Armenia, ni en ningún municipio de nuestro país. Hoy le queremos decir a los montenegrinos que una bebé de escasos horas de nacido se encuentra a las 4 de la mañana, donde es llevada al hospital Roberto Quintero Villa, se activan todas las rutas de atención", mencionó.

Enfatizó que la recién nacida es un milagro puesto que sobrevivió al estar a la intemperie y dijo que establecen la articulación correspondiente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos.

“Desde la administración activamos a la Secretaría de Gobierno, Comisaría de Familia, Secretaría de Desarrollo Social para que hoy activen las rutas de esta bebé que queremos que salga adelante, que es un milagro y realmente activamos a la Policía Nacional y a todos los que tienen que ver con la defensa de los derechos de nuestros niños y nuestros bebés, porque debemos cuidar la vida de ella, debemos de cuidar y el bienestar de nuestros niños, vamos a restablecer los derechos con bienestar familiar", señaló.

Añadió: "Es que esos embarazos a temprana edad, esos embarazos que no quieren, que informen, que nos cuenten quién fue que nos dejó esa bebé hoy tirada en un lote, que eso no puede pasar, que somos seres humanos, que somos padres. Gracias a Dios cuenta con vida y podemos decir que bienestar va a tomar la rienda de este caso, pero cualquier persona que sepa estos hechos A quién vio que nos dejó tirada la bebé lastimosamente, no sé cómo se quitaron el cordón umbilical".

Envío un mensaje a la comunidad para que entregue información contundente que permita esclarecer el hecho y que no quede en la impunidad apuntando a la justicia de la bebé abandonada vilmente.

“Que tenga información nos puedan avisar en la secretaría de gobierno, en el comando de Policía, en la estación de Policía de Montenegro y obviamente que los que tengan las redes sociales pueden escribir también, vamos a estar atentos a este llamado que le hacemos a los montenegrinos para que digan la verdad y para hacer justicia para esta bebé“, puntualizó.