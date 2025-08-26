Segunda clínica en el Quindío que suspende servicios a usuarios de la Nueva EPS

Armenia

No para la crisis en materia de salud para el departamento por la falta de cumplimiento en los acuerdos de pago de la Nueva EPS con las instituciones prestadoras de salud.

A la Clínica San Rafael de Armenia que suspendió los servicios a los usuarios de esta EPS, se suma la clínica La Sagrada Familia quien anunció también la medida agravando el panorama de atención.

El secretario de Salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez informó que se había generado un compromiso inicial entre la Nueva EPS y la clínica que se cumplió, pero había otro adicional por 20 mil millones de pesos para la segunda semana del mes de agosto lo que no se ha cumplido.

“Es una situación crítica pues tomaremos la decisión porque no es solamente el tema de Sagrada Familia, no es solamente el tema de San Rafael, es una situación que también que compromete los recursos y las capacidades también del Hospital San Juan de Dios, Armenia y pues, digamos, nos estamos quedando cortos ante esta situación para los usuarios", alertó.

Destacó que llevaron a cabo una reunión en las últimas horas con el objetivo de analizar el tema y lograr evitar la suspensión, sin embargo, no fue posible el proceso.

Advirtió que ha sido compleja la comunicación con la nueva agente interventora de la Nueva EPS y han acudido al superintendente nacional de salud para evidenciar el caso y buscar las soluciones correspondientes.

Reconoció que es una situación crítica puesto que también se comprometen los recursos y las capacidades del Hospital San Juan de Dios de la ciudad impactando directamente en la atención de los usuarios.

“Importante es que la nueva EPS tiene cerca del 60% de los afiliados con los que cuenta el departamento del Quindío, una situación crítica porque pues realmente no tenemos en este momento pues digamos un sitio donde le puedan a las personas estar haciendo las atenciones de mediana y alta complejidad y pues solamente quedaríamos en la atención de urgencias para este tipo de situaciones", mencionó.

Proceso de habilitación para operación de nuevas clínicas en Armenia

Asimismo, frente a toda la problemática se registran oportunidades para la puesta en funcionamiento de dos clínicas en la ciudad que podrían alivianar la actual crisis por la que atraviesa el departamento.

Inicialmente afirmó que la clínica Avidanti ubicada sobre la avenida centenario al norte de la ciudad ya está habilitada teniendo en cuenta que han tenido dificultades operativas, pero proyectan arrancar el próximo 1 de septiembre.

“Pero pues esperamos que empiece a funcionar. Están haciendo los acuerdos contractuales con varias de las EPS y estamos a la espera de que entre en buena hora a ayudar un poquito a tener una oferta de servicios de mediana y alta complejidad en el departamento", indicó.

Resaltó que en cuanto a la clínica Santa Ana ubicada en el sector del Sinaí de la ciudad está en el proceso de cumplimiento de requisitos donde han solicitado formalmente a la secretaría de salud todo el tema de la habilitación.

“Santa Ana está apenas en el proceso de cumplimiento de requisitos. Ellos están terminando la obra. Han solicitado pues formalmente a la Secretaría de Salud el tema de la habilitación y estamos pues, digamos, en esos etapas iniciales del proceso de habilitación. Ellos le han hecho énfasis al tema de ortopedia y traumatología. Esperamos pues que de acuerdo a lo que presenten, se pueda proceder a la habilitación respectiva", puntualizó.

A propósito, en el centro de convenciones de la ciudad se lleva a cabo una nueva mesa de conciliación entre las EPS y los prestadores de servicio para normalizar algunas carteras con el objetivo de mejorar la prestación del servicio y la dispensación de medicamentos.