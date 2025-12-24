En el eje cafetero, Risaralda es el departamento con menos casos de quemados con pólvora

Foto archivo. Hay disminución en los casos de quemados con pólvora en Risaralda

Dosquebradas

Noticia positiva para el departamento de Risaralda, los casos de quemados con pólvora a la fecha tiene una reducción del 40 % en comparación con el año pasado.

Según el último reporte del Sistema de Salud Pública - Sivigila - a corte del 23 de diciembre, en Risaralda se han presentado 07 casos, entre ellos, dos menores de 13 y 17 años; el año pasado al mismo corte ya iban 10 casos de víctimas de la pirotecnia.

Además, en el eje cafetero, Caldas lleva 19 casos y Quindío 15, siendo Risaralda el de menos casos reportados.

El último caso, se reportó en el municipio de Dosquebradas, en las últimas horas; la secretaria de salud de Dosquebradas, Niny Lorena Acevedo, manifestó que el adolescente herido no era el que estaba manipulando la pólvora.

“Un joven de 17 años con quemadura en la mano de segundo grado por un volador. Esto sucede en el barrio El Progreso, donde , como lo he venido reiterando, casi siempre los quemados no manipulan pólvora, sino que son quemados por otras personas, pues que de manera irresponsable queman pólvora y terminan las personas inocentes, lesionadas.”

Agregó que, fue imprudencia de otros jóvenes que se encontraban en la zona quemando diferentes artefactos pirotécnicos.

“Unos jóvenes estaban al frente del negocio, de la familia del chico, manipulando pólvora y en esas un volador llega a su negocio y el joven en su prisa de quererlo sacar para que no fuera a causar un daño, pues coge el volador para sacarlo hacia la calle y en ese momento se activa el volador y le quema la mano.”

La víctima tuvo que ser trasladada un centro asistencial, horas después fue dado de alta, ya que solo tuvo quemaduras; la jefe de la cartera de salud en Dosquebradas puntualizó que la Policía de Infancia y Adolescencia ya tiene conocimiento del caso.

De los casos que se han presentado en Risaralda, el 66 % se han producido por manipulación de la pólvora y el 33 % han sido personas observadoras, por lo que, no solo está en peligro quien quema estos elementos, si no quienes están de espectadores.