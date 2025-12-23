Riña en el centro de Pereira dejó un hombre muerto; presunto agresor fue judicializado

Pereira

En un hecho de intolerancia registrado en el centro de Pereira se reportó la muerte de un hombre, identificado como Kevin de 23 años, conocido con el alias de La Chinga. De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, el hecho violento se presentó en medio de una riña con otro hombre. El incidente ocurrió en la calle 10 con carrera 17, cerca de la plaza Victoria.

El reporte policial señala que, al parecer tras un desacuerdo, González tomó una piedra del suelo y la lanzó contra la cabeza de Kevin, dejándolo gravemente herido. La víctima fue trasladada en un taxi hasta el Hospital San Jorge, donde permaneció cerca de 48 horas hasta que se declaró su fallecimiento, debido al fuerte trauma sufrido durante la agresión. Peritos realizaron el levantamiento del cuerpo en el centro asistencial.

Sobre este caso, el teniente coronel Óscar Ochoa, subcomandante de la Policía Metropolitana de Pereira, se refirió a los hechos.

El presunto agresor intentó huir por las calles del sector céntrico, pero fue capturado por unidades de la Policía Metropolitana de Pereira. Posteriormente, fue presentado ante el Juzgado 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira para iniciar el proceso judicial en su contra por el delito de homicidio agravado.

El coronel Ochoa explicó que la estrategia que adelanta la institución frente a los casos de riña es llegar a tiempo para atender estos llamados por confrontaciones. Adicionalmente, pidió el apoyo de la comunidad en el cumplimiento de los llamados a la convivencia.

