Inversión de 14 millones de dólares impulsa la expansión de la red de fibra óptica en Cali

A un año de anunciar su plan de mejora para Cali, Claro Colombia reportó una inversión superior a los 14 millones de dólares destinada al fortalecimiento de su red de fibra óptica móvil y fija, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de conectividad para los usuarios en la capital del Valle.

La compañía informó que fueron más de 723 kilómetros de red de fibra óptica los que se desplegaron y modernizaron en distintos sectores de la ciudad, lo que permite velocidades de navegación de hasta 900 megas, mayor estabilidad en la conexión y una experiencia más robusta para los clientes.

Como resultado de este proceso, más de 80 mil usuarios en Cali migraron a tecnología de fibra óptica.

“Hemos trabajado con nuestros equipos de ingeniería y técnicos para recuperar la confianza de los usuarios y atraer nuevos clientes. Hoy la ciudad cuenta con una red más moderna, acorde con las necesidades de los caleños”, señaló Diego Martínez, director regional de Claro.

En materia de conectividad móvil, Cali alcanza una cobertura del 55 % con tecnología 5G, respaldada por 188 antenas activas, mientras que la red 4G cubre el 96 % del territorio urbano, fortaleciendo el acceso a servicios digitales en la ciudad.

Finalmente, desde la compañía se hizo un llamado de alerta a los usuarios frente a mensajes fraudulentos enviados por personas que se hacen pasar por trabajadores de la empresa, en los que se solicita retirar servicios por supuestos problemas técnicos. La recomendación es no atender este tipo de comunicaciones y verificar cualquier información por los canales oficiales.