Cartagena inaugura nuevo Centro de Atención al Turista en el Parque Centenario

En el marco de la reapertura del Parque Centenario, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Secretaría de Turismo, puso en funcionamiento el nuevo Centro de Atención al Turista (CAT), un espacio estratégico que fortalece la experiencia del visitante y consolida a la ciudad como un destino turístico moderno y de clase mundial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Ubicado en el corazón del Parque Centenario, el nuevo CAT funcionará todos los días desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.; y permitirá a los turistas acceder de manera fácil y segura desde sectores clave como el Centro Histórico, Getsemaní y La Matuna, además de conectar con atractivos emblemáticos como el Castillo San Felipe de Barajas y el Muelle de La Bodeguita, facilitando la orientación y la planeación de recorridos por la ciudad.

La propuesta arquitectónica del Centro de Atención al Turista se fundamenta en el aprovechamiento y mejora de los espacios existentes, respetando la configuración estructural de la edificación y sus ejes. El CAT cuenta con un área total de 78,3 metros cuadrados, con un diseño contemporáneo que combina cerramientos en vidrio y listones de madera, permitiendo una integración armónica con el entorno patrimonial.

“La puesta en marcha del nuevo Centro de Atención al Turista del Parque Centenario representa un avance significativo en la estrategia de fortalecimiento de la infraestructura turística de Cartagena, integrando información, atención, seguridad y servicios en un solo espacio, alineado con los estándares de las principales capitales turísticas del mundo. Con esto, nuestra ciudad sigue demostrando que ha recuperado su brillo y esplendor para convertirse en una superciudad”, señaló Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo.

El espacio dispone de una zona de recepción y atención al público, área de coworking, zona de exposición para artesanías e información turística de la ciudad, dos puestos de oficina y una sala de reuniones, lo que lo convierte en un punto integral de atención, promoción y articulación del turismo en Cartagena.

Como parte de las adecuaciones, se realizó la redistribución completa de la zona de baños, incorporando servicios para hombres, mujeres, un baño familiar y uno adaptado para personas con movilidad reducida, además de un cuarto útil de aseo. Se amplió el área administrativa y se modificaron los accesos para mejorar la funcionalidad y la circulación interna, garantizando accesibilidad universal.

Adicionalmente, el CAT cuenta con un puesto de enfermería destinado a la atención inmediata de primeros auxilios, brindando mayor seguridad y bienestar a turistas y visitantes que transiten por este importante corredor turístico. A la izquierda del edificio se habilitó un local comercial con un área de 77,5 metros cuadrados, incluyendo terraza, que contribuirá a dinamizar la actividad económica del sector.

Con esta entrega, la Alcaldía Mayor de Cartagena reafirma su compromiso con la transformación del destino, apostándole a una ciudad que cuida su patrimonio, dignifica sus espacios públicos y ofrece a propios y visitantes una experiencia turística más organizada, accesible y de alta calidad.

El nuevo CAT se consolida, así como un punto clave para el turismo en Cartagena, al servicio de quienes recorren y descubren la ciudad, y como símbolo de una Cartagena que avanza hacia un modelo turístico más competitivo, humano y sostenible.