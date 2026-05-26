Cartagena registra disminución de pacientes con Enfermedad Diarreica Aguda - EDA

El lavado frecuente de manos con agua y jabón, especialmente, antes de preparar alimentos o consumirlos, después de ir al baño y luego de cambiar pañales a los bebés, son algunas de las recomendaciones entregadas por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) para prevenir casos de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA).

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El director del Dadis, Rafael Navarro España, hizo un llamado a la ciudadanía a consumir agua potable o hervida, lavar y desinfectar adecuadamente frutas y verduras, y garantizar la correcta cocción de alimentos como carnes, pescados y huevos. Asimismo, recomendó mantener los alimentos refrigerados y evitar consumir productos de dudosa procedencia.

El organismo de salud advirtió que las altas temperaturas y las condiciones climáticas propias de Cartagena favorecen la rápida descomposición de los alimentos y aumentan el riesgo de enfermedades gastrointestinales.

Por ello, insistió en la importancia de conservar la cadena de frío, mantener utensilios y superficies limpias y desinfectadas, utilizar agua segura en la preparación de alimentos y bebidas, y aplicar buenas prácticas de higiene y manipulación.

De igual manera, Navarro recomendó prestar especial atención a niños y adultos mayores, vigilando signos de deshidratación como boca seca, somnolencia, disminución de la orina o fiebre persistente. También reiteró la importancia de no automedicarse y acudir oportunamente a los servicios de salud.

Según el más reciente boletín epidemiológico correspondiente a la semana 19 de 2026, en Cartagena se registra una disminución del 6 % en los casos de EDA frente al mismo periodo del año anterior, pasando de 20.947 casos a 19.699 notificaciones.

Importancia de la consulta temprana.

Es importante recordar que la atención médica oportuna reduce el riesgo de complicaciones graves asociadas a la diarrea y la deshidratación.

Ante síntomas como diarrea persistente, presencia de sangre en las heces, vómito continuo o fiebre alta, se recomienda acudir de inmediato a los servicios de salud.

Vigilancia permanente en Cartagena

Sobre las acciones para prevenir la enfermedad la líder del programa de Vigilancia en Salud Pública, Eva Pérez Torres, señaló que se continúa realizando seguimiento epidemiológico permanente al comportamiento de la EDA en la ciudad, fortaleciendo las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario, así como las estrategias de educación y comunicación del riesgo, en articulación con las instituciones prestadoras de servicios de salud, EPS, comunidades y demás actores del sistema.

Finalmente, el llamado a la ciudadanía a mantener prácticas seguras de higiene y adecuada manipulación de alimentos para proteger la salud individual y colectiva, recordando que la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) comprende un grupo de infecciones que afectan el sistema digestivo y pueden causar deshidratación, especialmente en niños menores de cinco años, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas.