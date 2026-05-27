En reacción policial detenidos dos presuntos delincuentes en el barrio Canapote

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar, en las últimas horas a dos sujetos, quienes tenían en su poder un arma de fuego.

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El operativo se llevó a cabo en la calle 63 del barrio Canapote, donde las patrullas de vigilancia capturaron a dos sujetos conocidos como alias ‘Deyner’ y alias ‘Gilber’, de 21 y 29 años, respectivamente, quienes se movilizaban en una motocicleta durante horas de la madrugada. Al ser interceptados, se les practicó un registro, encontrándoles un arma de fuego tipo revólver, calibre .38, marca Smith & Wesson, y seis cartuchos sin percutir.

Los capturados, al parecer, pretendían cometer un hurto en el sector, evitando con esta acción una posible afectación a la convivencia y la seguridad ciudadana.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, capturando 323 personas e incautando 279 armas de fuego ilegales.

“Este resultado demuestra el compromiso de la Policía Nacional para anticiparse al delito y evitar situaciones que pongan en riesgo la tranquilidad de los cartageneros”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.