Cuatro capturados en Cartagena por presunta comercialización de drogas

En desarrollo de actividades de registro y control a personas, adelantadas por las zonas de atención en diferentes barrios de Cartagena, la Policía Nacional de Colombia logró la captura de cuatro presuntos jíbaros, quienes serían los responsables de dinamizar sustancias alucinógenas en parques y zonas escolares de los barrios Martínez Martelo, Fredonia y Olaya Herrera.

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La primera captura se logró en el barrio Martínez Martelo, cuando las patrullas de vigilancia observaron a una ciudadana con actitud sospechosa al notar la presencia policial. Al practicarle un registro a persona, se le hallaron en su poder más de 150 dosis de marihuana, capturando en flagrancia a alias ‘Isa’, de 28 años y natural de Cartagena.

De manera simultánea, las patrullas de la zona de atención del barrio Fredonia, sobre la calle 13 con carrera 79, lograron la captura de alias “César”, de 35 años, quien presuntamente se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes en el sector.

El procedimiento se llevó a cabo durante labores de registro y control, cuando los uniformados observaron una actitud sospechosa por parte del individuo y, al practicarle un registro a persona, le fueron hallados más de 100 gramos de marihuana listos para su distribución y comercialización.

El tercer y cuarto resultado operativo se lograron en el barrio Olaya Herrera, cuando las patrullas de vigilancia fueron alertadas por la comunidad sobre la presencia de unos sujetos que presuntamente se encontraban comercializando estupefacientes en las carreras 81 y 67.

En la carrera 81 fue sorprendido alias “Lucho Ríos”, de 39 años, portando más de 50 dosis de base de coca listas para su comercialización; mientras que, en la carrera 67, fue capturado alias “Curra”, de 32 años y natural de Venezuela, a quien le hallaron más de 200 dosis de marihuana.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 1.492 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 610 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Con estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, asestando golpes certeros a las organizaciones que afectan la convivencia en los territorios”, sostuvo.