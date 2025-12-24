Abrió sus puertas el renovado Parque Centenario tras una millonaria inversión de la alcaldía

El Parque Centenario vuelve a lucir su imponente obelisco y bustos de los próceres completamente restaurados, zonas verdes recuperadas, 29 modernos módulos para los tradicionales libreros, honrados como nunca por su aporte a la cultura cartagenera; una pista de patinaje y cancha múltiple transformadas e iluminación nueva y una fuente con show de colores que podrá disfrutarse hasta las 10:00 de la noche.

Desde ahora, la cuna de múltiples campeones mundiales de patinaje, como Berenice Moreno, Jercy Puello y Cecilia “la Chechy” Baena, podrá recibir de manera simultánea a las escuelas de iniciación del IDER y otros 12 clubes que venían practicando en la pista en medio de precarias condiciones y por turnos, que ya son asunto del pasado.

También se destaca, por primera vez, la presencia de un Centro de Atención al Turista (CAT), dotado con acceso gratuito a wifi, pantalla informativa con la disponibilidad de la plataforma Visit Cartagena, asesoría para planes o recorridos a sitios de interés; además de una Estación de la Policía de Turismo, con acompañamiento ante eventuales denuncias.

De esa forma, con la combinación entre su valor histórico y la posibilidad de acceder a los más modernos servicios como las principales capitales del mundo, la Alcaldía Mayor de Cartagena honra el legado del arquitecto del cartagenero Luis Felipe Jaspe, artífice de la joya arquitectónica que une al pulmón verde del Centro Histórico con las callecitas y plazas de Getsemaní: el Parque Centenario.

La reconstrucción del Parque Centenario, tras años de abandono y oscuridad que lo convirtieron en foco de improvisados cambuches, fue liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación —IDER—, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM), la Secretaría de Turismo, el Establecimiento Público Ambiental (EPA); y la Secretaría de Hacienda, responsables de recuperar un espacio llamado al bienestar colectivo, la salud, el deporte, la convivencia, el sano esparcimiento y epicentro ideal para la niñez, jóvenes y sus familias.

Una transformación integral

Con una inversión por el orden de los $2.094 millones, la transformación integral del Parque Centenario incluyó:

1. Centro de Atención al Turista (CAT): construcción de un moderno espacio con baños públicos de alta calidad y servicios especializados para visitantes nacionales y extranjeros.

2. Espacios emblemáticos: instalación de una fuente seca con espectáculo de agua y luces como nuevo atractivo central.

3. Restauración patrimonial: intervención integral de monumentos en bronce, mármol y esculturas en yeso de las entradas principales.

4. Senderos y recorridos: restauración de senderos perimetrales y mejoramiento de la circulación interna.

5. Ornamentación y fauna: el EPA lideró la intervención paisajística y la protección de la fauna silvestre residente.

6. Rejas y pintura: restauración de las rejas de hierro y renovación de la pintura en todo el parque.

7. Señalética especializada: nueva señalización interior, en español e inglés, para orientar a los visitantes.

8. Módulos renovados para libreros y artesanos: con inversión adicional de $1.682 millones para la construcción de 29 módulos (14 en un ala y 15 en otra), con cubiertas resistentes, ventilación adecuada y mobiliario funcional que reemplazará las estructuras improvisadas actuales.

9. Espacio deportivos completamente restaurados y dotados con infraestructura deportiva pista de patinaje y cancha múltiple. Gradería y zona de servicios.

Pieza esencial de la memoria urbana y patrimonial

En palabras de Moisés Álvarez, historiador y director del Museo Histórico de Cartagena,

el Parque del Centenario se constituye en una de las piezas esenciales de la memoria urbana de la ciudad, de la cultura de sus gentes, de su patrimonio y, por supuesto, de la vida cotidiana de la ciudad durante 114 años.

Explica que donde hoy reposa el Parque Centenario, la Torre del Reloj, el Camellón de los Mártires, el Centro de Convenciones, Getsemaní y La Matuna fue un espacio amplio que, durante el periodo colonial, se llamó la Plaza del Matadero.

Sin embargo, ya en el siglo XIX, ese gran espacio se rebautizó como Plaza de la Independencia, en honor de los hechos del 11 de noviembre de 1811, que sentaron no solo la emancipación de Cartagena, sino que también las bases del posterior grito libertario de toda Colombia.

De acuerdo con Álvarez, a finales de ese siglo, en 1886, se inauguró el Camellón de los Mártires. Pero fue con motivo del primer centenario de la Independencia de Cartagena, en 1911, cuando la municipalidad decidió construir un parque que honrara la memoria de ese acontecimiento que, hasta hoy, ya cumple 114 años.

“El Parque del Centenario viene a ser el reconocimiento de un hecho esencial, como la Independencia de Cartagena, pero también es el sitio por donde discurre la memoria de la cultura popular cartagenera durante más de un siglo. Su principal elemento, El Obelisco, es un homenaje a los firmantes del Acta de Independencia de 1811. Tanto el parque, como el monumento, son obra del arquitecto cartagenero Luis Felipe Jaspe, gran transformador de la ciudad, desde su casco antiguo hacia la modernidad. Él fue el mismo autor de la Torre del Reloj, Monumento a la Bandera y muchos otros monumentos”, destaca Moisés Álvarez.

En sus rincones el Parque Centenario rinde homenaje a personajes como el general Uribe Uribe, caudillo liberal asesinado a principios del siglo XX, entre otros, como lo explica Álvarez.

“Son personajes muy queridos en Cartagena, como Manuel F. Obregón, Enrique J. Arrázola, Lácides Segovia, tan unidos al quehacer económico, social y cultural de la ciudad. Y, por supuesto, el busto del presidente Enrique Olaya Herrera que tiene una gran relación con la historia de Cartagena. También se le rinde homenaje al periodista colombiano Guillermo Cano Isaza, vilmente asesinado, entre otros. Entonces, el parque también exalta la memoria de muchos personajes importantes para la ciudad y la nación”, concluye Álvarez.